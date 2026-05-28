Nuevas técnicas para rastrear el ADN permite la identificación de diez fusilados por el franquismo años después de exhumar las fosas

Carmen Gómez es la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa Común 112 de Paterna y habla con rigor científico pero de forma didáctica para explicar cómo después de años con las fosas exhumadas aparecen nuevos casos de personas identificadas. Los últimos son los de seis hombres identificados de la Fosa 112, exhumada hace ocho años, y cuatro de la 126, con la que se hizo lo propio en 2021.

"Al principio se buscaba cotejar el ADN con la donación de un familiar varón porque está el cromosoma Y. Mi cuñado, que es biólogo, siempre me decía que era una pena que no utilizaran la réplica masiva de ADN porque significa que aunque saques poca muestra de ADN de los restos puedes replicar la cadena de ADN", explica Carmen Gómez, tras afirmar que las víctimas de la fosa que ella preside es la primera en entrar a formar parte del convenio que firmó la Generalitat con la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) que sí emplea la técnica de secuenciación masiva de ADN que facilita la identificación de las víctimas.

Transmisión femenina

Pero, además, hay otro cambio crucial: las donaciones de ADN de las mujeres de la familia. "Hay otro aspecto que también destaca en las nuevas identificaciones. En las células está el ADN nuclear que era el que se utilizaba en un principio porque contiene casi toda la información hereditaria de un organismo y se hereda a partes iguales, recibiendo el 50% de la madre y el 50% del padre. De ahí lo del cromosoma Y que decía antes. Pero es que también está el ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre. Y si no hay mutación nunca se rompe. Así que la entrada en Fisabio, con la réplica masiva y el ADN mitocondrial, ha sido clave en todas estas identificaciones que se han llevado a cabo muchos años después de exhumar la fosa", explica una mujer que habla un lenguaje científico aprendido desde el corazón. "Así que aún hay esperanza y la puerta de nuevas identificaciones no está cerrada", explica.

Ahora bien, la financiación de la Fundación Fisabio para la identificación genética de víctimas de la Guerra Civil sufrió un recorte de más de 100.000 euros con la entrada del Gobierno del PP y Vox respecto a lo que recibía del Botànic (600.000 euros que ahora son 500.000), lo que ralentiza las nuevas identificaciones.

Últimos identificados de las fosas de Paterna 112 y 126. / Levante-EMV / LEV

La fosa 112 de Paterna ha guardado durante casi ochenta años los restos de casi un centenar de represaliados por el franquismo en un agujero de dos por dos metros. Desde hace ocho años, los 98 cuerpos rescatados de las dos sacas enterradas en esta fosa están siendo identificados poco a poco. La asociación ha localizado a 60 familias, y ha conseguido identificar con nombre y apellidos a 40 personas tras cuatro procesos desde 2018, cuando se realizó la exhumación. De hecho, el cuarto proceso acaba de realizarse y ha permitido reconocer a seis hombres cuyos restos serán entregados el próximo 31 de mayo a sus familias en el cementerio de Paterna. Entre los identificados hay un chófer (Salvador Oller Piera, ejecutado a los 31 años) y cinco agricultores: Amadeo Lechiguero Ferrando, de Sueca, ejecutado con 23 años; Juan Bautista Boloix Llop, de Albalat de la Ribera; Miguel Miralles Serer, de Benifaió; Vicente Salón de las Nieves, de Cullera, asesinado a los 39 años; y Francisco Folch Peris, de Sollana, asesinado a los 38 años.

La "Fossa de la terra"

La fosa 126 de Paterna cuenta la misma dolorosa historia con otros números. Se la conoce como la 'Fossa de la Terra' y es la más grande de la Comunitat Valenciana con 243 cuerpos, de los que ya han identificado a 44 personas. En un aguero a seis metros de profundidad sepultaron a 144 de las 243 personas en cinco sacas, que corresponden a las cinco jornadas de ejecuciones realizadas entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre de 1940. La fosa se abrió por primera vez en 2012, cuando se realizó la primera exhumación científica. La segunda exhumación no fue hasta 2022. Antes, en 2017, se creó la asociación para impulsar los trabajos de búsqueda de familiares y exhumación de los cadáveres, siguiendo el ejemplo del trabajo de las familias de la fosa 112, explica Maria. “Hemos localizado a cien familias de las 243 víctimas y llevamos 44 identificadas”, indica Navarro. Se han hecho seis procesos de identificación, incluyendo este último.

Hace poco más de un mes, la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa 126 de Paterna, María Navarro, comunicaba la identificación de Vicente Ribelles Nebot (primer alcalde democrático de Canet d'En Berenguer y de Juan Mollá Gandia, que era el estanquero de Ontinyent. Ahora hace lo propio con cuatro personas más: Eliseo Garrido Benavent, de Castelló; Francisco Garrigós Cremades, de Xixona; Pedro Senabre Hernández, de Moncada; y Salvador Puertes Llorens, de la Pobla de Vallbona.

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Las cuatro vítimas de la fosa 126 y las seis de la 112 volverán con sus familias el próximo domingo 31 de mayo en un acto de homenaje “necesario a las víctimas inocentes” que tendrá lugar en el memorial del Cementerio de Paterna a las 10.30 horas y que contará con la participación de la cantante Anna Mira y los ‘dolçainers’ Cristina Martí y Xavi Richart de Algemesí.