Las patronales de VTC anuncian nuevas movilizaciones si el Consell aprueba el decreto del sector "sin transparencia"

Las patronales Unauto-VTC y Movva han expresado "su profunda preocupación" ante las informaciones de que el Consell podría llevar al pleno de este viernes el Decreto-ley destinado a regular la actividad de los vehículos de transporte con conductor en la Comunitat Valenciana. Ante la "falta de información sobre el contenido o alcance de la norma", anuncian que "si el Consell no ofrece de forma inmediata visibilidad sobre el proceso y el texto regulatorio, el sector estudiará la convocatoria de movilizaciones en Valencia durante los próximos días".

Unauto-VTC y Movva consideran "especialmente grave que el proceso avance en un contexto de fuerte presión por parte del sector del taxi", que en las últimas semanas, señalan, ha intensificado sus movilizaciones y anuncios públicos "con el objetivo de condicionar el contenido de la norma". Las asociaciones de VTC advierten de que el Consell "no puede legislar bajo presión ni adoptar decisiones que supongan, directa o indirectamente, la expulsión de las VTC del ámbito urbano".

A esta preocupación, añaden, se suma un "elemento jurídico de máxima relevancia: los riesgos de incompatibilidad con el Derecho europeo que podría presentar cualquier propuesta que introduzca restricciones desproporcionadas, discriminatorias o dirigidas, en la práctica, a proteger económicamente al taxi frente a la VTC". Unauto-VTC y Movva advierten de que una norma que precarice la continuidad de las autorizaciones existentes, "limite la operativa urbana, prohíba herramientas tecnológicas como la geolocalización o establezca restricciones equivalentes a un retorno a base encubierto podría situar a la Comunitat Valenciana en un escenario de inseguridad jurídica y conflictividad ante instancias europeas".

La UE "no permite proteger a un operador frente a otro"

“El Consell puede y debe regular, pero no puede hacerlo de cualquier manera. El Derecho europeo permite ordenar el transporte, pero exige que cualquier restricción sea necesaria, proporcionada, no discriminatoria y basada en razones reales de interés general. Lo que no permite es utilizar la regulación para proteger a un operador frente a otro ni para expulsar de facto a las VTC de las ciudades”, señalan las asociaciones.

Unauto-VTC y Movva recuerdan que la jurisprudencia europea "ha dejado claro que la protección económica del taxi no constituye por sí sola una razón válida para restringir la actividad de las VTC". Por ello, "cualquier limitación debe estar apoyada en datos objetivos sobre movilidad, tráfico, espacio público o medio ambiente, y no en presiones sectoriales ni en argumentos orientados a reducir la competencia".

En este sentido, las asociaciones piden al Consell "que no repita el error de Catalunya, donde se está tramitando una regulación restrictiva sobre VTC cuya aprobación se encuentra pendiente de revisión de la Comisión Europea en Bruselas por su posible encaje con el Derecho europeo".

El TSJ defiende los "servicios urbanos"

Unauto-VTC y Movva recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana "ya ha confirmado que, en el marco normativo vigente, carece de fundamento sostener que las VTC no puedan prestar servicios urbanos en la región". En este contexto, opinan, "la futura regulación debería consolidar la seguridad jurídica de las autorizaciones existentes, no sustituirla por un régimen provisional, incierto o sometido a condiciones que hagan inviable la actividad".

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“No se puede convocar una mesa de diálogo y, al mismo tiempo, avanzar en una regulación sin compartir el texto con una de las partes afectadas. Estamos hablando de miles de empleos, de empresas que operan legalmente y de un servicio que forma parte de la movilidad cotidiana de Valencia y del conjunto de la Comunitat Valenciana. El Consell todavía está a tiempo de evitar un conflicto innecesario y de aprobar una regulación que dé seguridad a todos los actores de la movilidad en línea con Europa”, señalan Unauto-VTC y Movva.