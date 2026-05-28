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El president Pérez Llorca analiza la actualidad valenciana en un encuentro organizado por el CEU y Prensa Ibérica

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, entrevista al jefe del Consell en un desayuno informativo abierto al coloquio con representantes del ámbito empresarial, académico e institucional

Jaume Vidagañ

Jaume Vidagañ

València
Cintillo diálogo Comunitat Valenciana

Cintillo diálogo Comunitat Valenciana / ED

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, protagoniza esta mañana un encuentro organizado por la Universidad Cardenal Herrera CEU, con la colaboración de las tres cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana -Levante-EMV, Mediterráneo e Información- en el que repasará algunos de los principales asuntos de actualidad política, económica y social que marcan la agenda valenciana.

La jornada, que se celebra en formato desayuno informativo, cuenta con una entrevista conducida por el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, en un diálogo abierto que servirá para analizar el momento político de la Comunitat Valenciana y los retos a los que se enfrenta el Consell en una legislatura marcada por cuestiones como la financiación autonómica o la reconstrucción tras la dana, entre otros.

El acto arranca a las 9.30 horas con la convocatoria del desayuno y la presentación de Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València. Posteriormente, el rector de la Universidad Cardenal Herrera CEU, Higino Marín, dará la bienvenida institucional antes del inicio del diálogo entre el jefe del Consell y el director de este periódico.

Tras la conversación, se abrirá un coloquio con los asistentes, en el que representantes del ámbito empresarial, académico e institucional podrán plantear preguntas sobre los principales desafíos de la Comunitat Valenciana.

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El encuentro se enmarca en el ciclo de foros y debates impulsados por la Universidad Cardenal Herrera CEU junto a Prensa Ibérica para fomentar la reflexión pública y el análisis de la actualidad desde distintos ámbitos políticos y sociales.

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