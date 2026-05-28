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El PSPV exhibe 'alianzas' en Grecia

Los socialistas Benja Mompó y Alejandro Montava, con el alcalde de la ciudad griega de Patras.

Los socialistas Benja Mompó y Alejandro Montava, con el alcalde de la ciudad griega de Patras. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Como si se tratara de una de las historias que componen las leyendas de dioses, reyes y marineros, el PSPV se ha ido hasta la península del Peloponeso, esa gota que se extiende al suroeste de Grecia, en busca de alianzas. Y las ha encontrado en Patras, la tercera ciudad más poblada del país heleno, y en su alcalde, Kostas Peletidis, del Partido Comunista griego, que se ha reunido con dos jóvenes dirigentes de los socialistas: el diputado en las Corts, Benjamí Mompó, y el alcalde de Quatretondeta, Alejandro Montava.

Según ha podido saber este periódico, el encuentro entre los dos representantes del PSPV no se trataba ni de conquistar Troya ni de un frente progresista mediterráneo ni de convencer al espacio a su izquierda para conformar ninguna candidatura conjunta, sino que es parte del programa Europeo CERV en el proyecto ‘Networks of towns’ que une a asociaciones y ayuntamientos de Letonia, Estonia, Italia, Portugal, Grecia y España. En concreto, Mompó y Montava han sido invitados por la asociación alcoyana ASEID.

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