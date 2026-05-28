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Siete kilómetros de retenciones en el bypass y tráfico muy en la V-30 complican los acceso a València

Un accidente en la A-35 a su paso por Montesa complica el tráfico hacia Alicante

Retención en la A-7 a la altura de Paterna, en el enlace con la V-30

Retención en la A-7 a la altura de Paterna, en el enlace con la V-30 / DGT

Íñigo Roy

Íñigo Roy

Otra mañana complicada en los accesos y salidas de València. Aunque no se ha registrado ningún accidente, según explican desde el centro de coordinación de la DGT, lo cierto es que quienes estén circulando por algunas vías como el 'bypass' o la V-30 estarán sufriendo atascos de varios kilómetros. De hecho, el punto más complicado a primera hora de la mañana, casi como ya es habitual, se sitúa en la A-7 a su paso entre Torrent y Paterna, especialmente en el enlace entre la V30 y la Autovía del Mediterráneo. Se registran unos 5 kilómetros de retención en sentido Barcelona y otros 2 en sentido Alicante.

Lo mismo sucede en la V-30, tanto en sentido puerto como en sentido ascendente hacia la A-7. Aunque tampoco se ha registrado alcance alguno, esta vía que circunvala la capital a través del nuevo cauce registra tráfico lento en varios puntos con entre 5 y 7 kilómetros desde Jesús en según A7 y Xirivella en sentido puerto.

Otro de los puntos negros a primera hora de la mañana está siendo la Pista de Silla con 3 kilómetros de tráfico lento en sentido València. Lo mismo ocurre con la CV-35, con 2 kilómetros de retención en sentido València a la altura de Paterna y 1 kilómetro en sentido Ademuz.

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