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Huelga indefinida

Solidaridad docente: la asamblea balear destina 50.000 euros a la caja de resistencia de los profesores valencianos en huelga

Lanzan la campaña #TambéÉsLaNostraLluita

La asamblea balear votando a favor de la acción solidaria con la Comunitat Valenciana

La asamblea balear votando a favor de la acción solidaria con la Comunitat Valenciana / Redacción Levante

Marta Rojo

Marta Rojo

València

La Asamblea de Docentes de las Islas Baleares ha decidido destinar 50.000 euros a la caja de resistencia de la huelga educativa de la Comunitat Valenciana, en un gesto de apoyo al profesorado valenciano que enfrenta este jueves su jornada de huelga indefinida número 14. La decisión se adoptó en una Asamblea General convocada el pasado lunes.

Según el comunicado hecho público por la Asamblea, la aportación responde a la “solidaridad” que han despertado entre el colectivo balear las movilizaciones de las comunidades educativas de la Comunitat Valenciana, donde los docentes mantienen una huelga indefinida desde el 11 de mayo, y de Cataluña, en huelga “de larga duración”. 

Por eso, la Asamblea de Docentes ha acordado destinar en total 50.000 euros a cada una de las dos cajas de resistencia, la valenciana y la catalana. Además, mantendrá los 68.000 euros restantes en su propia caja de resistencia, custodiada por el Colegio Profesional de Docentes de las Islas Baleares.

La campaña #TambéÉsLaNostraLluita

El colectivo balear pide también a las asambleas de centro que visibilicen su respaldo a la huelga valenciana mediante el envío de fotografías de apoyo con la etiqueta #TambéÉsLaNostraLluita, como forma de dar las reivindicaciones del profesorado valenciano forman parte de una lucha compartida en defensa de la educación pública.

El comunicado sitúa esta solidaridad en la trayectoria de movilización del profesorado balear. La Asamblea de Docentes dio apoyo a la huelga indefinida educativa de 2013 en Baleares, iniciada el 16 de septiembre de aquel año contra el decreto del Tratamiento Integrado de Lenguas —TIL— del Govern de José Ramón Bauzá, así como contra los recortes, el aumento de ratios y la pérdida de profesorado. Aquella huelga se prolongó durante 15 días de paro.

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"Activarse y participar"

La Asamblea cerrará el curso con una nueva reunión general el 25 de junio, que servirá para empezar a definir las próximas líneas de acción y preparar movilizaciones de cara al curso próximo. Mientras tanto, ha llamado a los centros a convocar sus propias asambleas para hacer llegar reivindicaciones colectivas. “Es el momento de activarse y participar”, concluye el comunicado.

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