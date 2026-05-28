El SOS de las Escuelas Oficiales de Idiomas en apoyo a la huelga: “En los últimos años hemos perdido 280 grupos”

Se ha podido ver en pancartas en las manifestaciones y en la presencia en las calles desde que el pasado 11 de mayo comenzara la huelga indefinida de los docentes de la enseñanza pública valenciana. Las Escuelas Oficiales de Idiomas también sufren las consecuencias de los problemas que se denuncian en los paros convocados por los sindicatos: falta de personal y de inversión y un modelo que, denuncian, supone el desmantelamiento de lo público.

Por eso, representantes de las direcciones de 24 EOIs han firmado un manifiesto en apoyo a la huelga del profesorado valenciano y de denuncia de los recortes que han sufrido en los últimos años: en solo unos pocos cursos han perdido 280 grupos de enseñanza en diferentes idiomas, 40 de ellos solo para el próximo año lectivo 2026-2027.

Reclaman la reversión de los recortes

En un comunicado, expresan su “profunda preocupación” ante la situación “crítica” que atraviesan las EOI y comparten los motivos que han llevado a la huelga indefinida “en defensa de la enseñanza pública”.

Y reclaman la paralización y reversión de los recortes, la recuperación de las horas de coordinación y gestión, la cobertura efectiva de las reducciones horarias, el “respeto y la estabilidad” de los equipos directivos y del profesorado, una planificación educativa “dialogada y transparente” y, en definitiva, “un compromiso firme con las EOI como servicio público esencial”.

“Las EOI somos un servicio público esencial: garantizamos el acceso igualitario al aprendizaje de lenguas para personas adultas, independientemente de su situación económica o del lugar donde viven”, recalcan los directores de estas escuelas. “Ofrecemos oportunidades que mejoran la vida profesional, académica y personal de miles de personas, y contribuimos a una sociedad más preparada, abierta y cohesionada. En muchas comarcas, además, somos la única oferta pública de calidad para el aprendizaje de idiomas”, destacan.

Pero en los últimos años han visto y sufrido una “degradación constante” de sus servicios por parte de la administración: “recortes de grupos, reducción de recursos humanos y materiales y menos horas de coordinación y gestión”. El tijeretazo a 280 grupos, dicen, conlleva “sobrecarga para el profesorado y los equipos directivos, menos oferta educativa, peor atención a la diversidad y una pérdida de calidad del servicio público”.

Advierten del trasvase a la privada

También preocupa “la inestabilidad provocada por decisiones administrativas que afectan a equipos directivos enteros” a lo que se suma la falta de cobertura adecuada de las reducciones horarias que tienen los cargos de responsabilidad. “Pone en riesgo el buen funcionamiento de los centros”, advierten.

Y abundan en uno de los aspectos reivindicativos en los que se centra la huelga: el modelo de trasvase de recursos desde la educación pública a la privada o concertada. “Permitir el deterioro de las EOI significa empobrecer a la sociedad valenciana y dejar el aprendizaje de lenguas exclusivamente en manos de la oferta privada, ampliando desigualdades sociales y territoriales. Defender las EOI es defender una educación pública de calidad a lo largo de la vida”, zanjan.

Noticias relacionadas

Firman el manifiesto las direcciones de las EOI de Alicante, Alcoy, Alzira, Benidorm, Castelló, Dénia, Elda, El Maestrat, Gandía, La Vall d'Albaida-Empar Granell, Llíria, Orihuela, Paterna, Plana Baixa, Quart de Poblet, Sagunto, Sant Vicent del Raspeig-L'Alacantí, Torrent, Torrevieja, Utiel, València - Benicalap, València - Quatre Carreres, València - Saïdia y Xàtiva.