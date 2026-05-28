CTAV
Toma de posesión de la nueva junta directiva del Colegio Territorial de Arquitectos de València
El órgano colegial está presidido por el arquitecto Pablo Peñín, junto a Elena Azcárraga, Salvador López, Marina Bernardo, Mar Alonso y Macarena Gea
La nueva junta directiva del Colegio Territorial de Arquitectos de València (CTAV) encabezada por Pablo Peñín Llobell tomó ayer posesión en la sede del órgano colegial de la calle Hernán Cortés de València. Como contó Leva-EMV, la candidatura de Peñín Llobell, "CTAV en Red" se impuso a las otras dos candidaturas que optaban a presidir el colegio provincial de arquitectos con 579 votos de los 1.138 colegiados que participaron en las elecciones, celebradas el pasado 22 de mayo. A Pablo Peñín Llobell le acompañan en la nueva junta directiva su compañeras y compañero de candidatura: Elena Azcárraga (secretaria), Salvador López (tesorero), además de Marina Bernardo, Mar Alonso y Macarena Gea (vocales).
Para la etapa que ahora estrenan, la nueva junta directiva apostaba por "la defensa de la profesión, el fortalecimiento de la interlocución con las administraciones públicas y el impulso de nuevas herramientas de apoyo al ejercicio profesional. El proyecto también contempla ampliar el ecosistema de servicios al colegiado mediante nuevas fórmulas de acompañamiento técnico y una estructura más conectada con las necesidades reales del colectivo", según informaron fuentes oficiales del CTAV. La candidatura "CTAV en Red" también defiende "una mayor presencia social del CTAV, reforzando iniciativas vinculadas al debate urbano, la cultura arquitectónica y la participación pública en cuestiones relacionadas con la ciudad, el patrimonio y la arquitectura".
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