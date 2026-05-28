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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la jornada de hoy
La tensión entre parte de los sindicatos y la conselleria se mantiene
Un nuevo día más de huelga indefinida en la Educación Pública valenciana al no alcanzar acuerdo entre conselleria y docentes. La mayoría sindical rechazó la última propuesta de Educación, que califica de "insuficiente" en las ratios y salarios, además de "una burla" al valenciano
La Conselleria envió un documento pasadas las 19.30 horas de la tarde, que incluía ratios más altas que las estatales y 230 millones para el Edificant
Los sindicatos hacían pública su respuesta las 20:19 horas de la tarde, criticando la "mala fe negociadora" de la consellera Ortí y anunciando una nueva consulta a los docentes
Educación y sindicatos siguen negociando este jueves sin pacto en ratios y con el acuerdo en burocracia "encarrilado".
La Conselleria de Educación y los sindicatos seguirán negociando este miércoles, a partir de las nueve y media de la mañana, para intentar llegar a pactos que permitan desconvocar la huelga indefinida. Así se ha decidido en la reunión de esta tarde, de más de cinco horas de duración, donde no ha habido entendimiento sobre bajada de ratios, pero sí se ha dejado "encarrilada" una hoja de ruta para reducir la burocracia.
A las 11:00 horas una nueva manifestación recorrerá las calles del centro de València hasta la sede de la Conselleria de Educación.
Servicios mínimos al 100 % en la pAU
La Conselleria de Educación quiere blindar la celebración de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), después de que 250 correctores amenazar ayer con dimitir en bloque. Para ello, el departamento de Carmen Ortí propone unos servicios mínimos del 100 %, como ocurrió en las evaluaciones de Segundo de Bachillerato. De este modo, todos los examinadores estarían obligados a personarse si la huelga se alarga hasta la próxima semana.
Marta Rojo
Educación da por cerrada esta ronda negociadora
Esta tarde, la Conselleria de Educación enviará a los representantes de los cinco sindicatos un documento refundido con todas las propuestas. Se espera que sea la propuesta definitiva, aunque irá separada en bloques para facilitar que los tres que van a someter a consulta su contenido puedan hacerlo por temas (STEPV, CCOO y UGT). Cuando lo reciban, estos tres sindicatos harán un proceso de consulta similar al de la última vez, mientras que ANPE y CSIF tienen sus propios órganos internos para determinar su postura. Mañana a las 12 la Conselleria ha convocado a los sindicatos de nuevo para que voten bloque por bloque o en conjunto. Esperan una respuesta ya aunque el secretario autonómico Daniel McEvoy dice estar abierto a reabrir la negociación si es imprescindible. Queda por ver cómo es ese documento, qué aportaciones sindicales incluye y cómo plantea el asunto del valenciano, que no ha llegado a tiempo a tratarse en la mesa. Y falta también por ver cómo se articula esa votación a la afiliación.
Marta Rojo
Empieza a debatirse sobre Formación Profesional
Esta es la propuesta de la Conselleria en materia de FP:
- Mantenimiento con fondos propios de los ciclos formativos implantados con fondos europeos.
- Oferta formativa siguiendo criterios objetivos, incorporando las propuestas de los Consejos Territoriales de Formación Profesional: empleabilidad, desarrollo so-cial, ruralidad y mejora de los itinerarios formativos.
- Impulso de la Red Orienta FP, con orientadores profesionales en toda la Comunitat Valenciana.
- Consolidación de la red de prospectores de FP para la mejora de la conexión entre los centros y el tejido empresarial, con el objetivo de aumentar la empleabilidad y facilitar la consecución de empleo de calidad para nuestros jóvenes.
- Mesa técnica para informar de la oferta formativa propuesta por los Consejos Territoriales e información en la Mesa Sectorial a partir del curso 2026-2027.
Marta Rojo
Los sindicatos, sobre las propuestas de inclusión cuando se cumplen 5 horas
Los sindicatos critican sobre todo que se hayan incluido en la propuesta medidas ya adoptadas, como las 150 aulas UECO. "No tiene sentido", dicen. Afean asimismo que siguen sin concretar ratios, tiempos máximos, criterios estables ni derechos garantizados para los centros. Además, sobre las plazas de Audición y Lenguaje comprometidas -135- son "claramente insuficientes".
En cuanto a las unidades de detección precoz de salud mental, lamentan que siguen "externalizando la respuesta, deriva mucho hacia Sanidad, pero no refuerza la orientación educativa, los equipos psicopedagógicos ni los recursos internos de los centros".
En resumen: ven positivo que la Conselleria reconozca finalmente la necesidad de reforzar la inclusión educativa, pero aseguran que la propuesta sigue siendo insuficiente si no va acompañada de recursos estructurales, reducción de ratios y garantías efectivas de cobertura.
Marta Rojo
La mesa avanza sin acuerdos: ahora hablan de inclusión educativa
Aunque no ha habido ningún acuerdo en plantillas ni ratios, la mesa avanza y se pasa a tratar ahora el tema de la inclusión educativa. La propuesta de la Conselleria incluye la apertura de, al menos, 150 nuevas aulas UECO (unidades específicas en centros ordinarios, es decir, aulas de inclusión) durante la legislatura actual, aunque recordemos que ya se había anunciado su creación antes del inicio de la huelga.
También se propone dar un "impulso" de las Unidades de Detección Precoz en Salud Mental, creadas en coordinación con la Conselleria de Sanitat, que atienden única y exclusivamente al Sistema Educativo. Se ampliará el número de psicólogos generales sanitarios en las áreas de salud en las que se detecte que existe esa necesidad, según el documento de propuesta, que también mantiene otros puntos ya explicados en versiones anteriores: desarrollo del marco normativo del Plan Autonómico de Convivencia (CONVIURE), desarrollo de un plan de bienestar docente y de todos los profesionales que atienden el sistema educativo y atención al alumnado de las enseñanzas de Régimen Especial.
La avenida de Campanar sigue llenándose de gente, que busca sombra y agua
Media hora después de que llegara la cabecera al final del trayecto, cientos de docentes todavía transcurren por el puente del cauce y la avenida Pío XII. La avenida de Campanar sigue llenándose de gente, que busca sombra y agua. La gente se sienta en las aceras, aparecen difusores de agua y los paraguas se despliegan para combatir el calor.
Pablo Plaza
"La consellera nos ha cerrado las puertas"
"La consellera nos ha cerrado las puertas pero la Conselleria no es de ningún partido, es del pueblo", ha proclamado una representante sindical de la STEPV ante los pitos de los cientos de manifestantes. "¡Hemos hecho historia!", ha arengado ante lo que ha considerado un "río de gente".
Pablo Plaza
Suena la 'Bella ciao', el conocido himno partisano
Un grupo musical de piano, guitarras y el coro de l'Eliana esperaba a la marcha en la entrada de la Conselleria con una partitura preparada, la del 'Bella ciao', el conocido himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo.
Marta Rojo
Conselleria se compromete ahora a cubrir las sustituciones en ocho días
Mientras la manifestación acaba de llegar a la sede de la Conselleria, en el interior se sigue hablando de plantillas y el ambiente vuelve a ser "tenso". Ahora, la Conselleria se ha comprometido a reducir a ocho días en total el tiempo que se tarda en cubrir las sustituciones. Desde UGT por su parte, pretenden que ese plazo sea solo de tres días lectivos. Según Conselleria, ahora la media de tiempo que se tarda en hacer esa cobertura es de 10 días.
La insistencia de los sindicatos ha hecho que se detallen algunos otros puntos que estaban en una redacción más inconcreta, por ejemplo el "refuerzo de la función directiva en escuelas infantiles". En concreto, explica Educación, implicaría la dotación de medio maestro o maestra por centro.
En cuanto a la reincorporación inmediata del profesorado interino en las bolsas, explican que "probablemente" esté ya lista en septiembre.
Los sindicatos tienen más reivindicaciones: UGT reclama la eliminación del mínimo de 10 alumnos por aula para autorizar el bachiller artístico, general o nocturno y que se recuperen los grupos que se cerrarán. Sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado experto y especialista, piden que esas plazas sean estructurales. En esta materia, CSIF pide información del mapa de centros con estos profesionales para proponer las dotaciones necesarias. Reclaman saber la asignación docente en cada centro, especialidad y ciclo.
Desde CCOO creen que el gran problema es la falta de plantilla estructural. "Si las bajas son previsibles, el nombramiento anticipado de sustitutos antes del inicio de la ausencia es posible, es cuestión de voluntad", dicen. Consideran que durante años "se ha normalizado que sean los claustros, las guerdias y los equipos directivos quienes asuman las consecuencias de la falta de cobertura docente".
El director general indica que se hablará de cuestiones como las 30 horas de formación profesional semipresencial en los grupos de trabajo previos a la publicación de la orden de plantillas.
Pablo Plaza
La manifestacion llega a las puertas de la conselleria
La manifestacion llega a las puertas de la Conselleria de Educación y se topa, como en los últimos días, con la verja cerrada. "¡Consellera, obri la barrera!", gritan los manifestantes a las puertas del complejo de Campanar
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