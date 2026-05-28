Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la jornada de hoy

Un nuevo día más de huelga indefinida en la Educación Pública valenciana al no alcanzar acuerdo entre conselleria y docentes. La mayoría sindical rechazó la última propuesta de Educación, que califica de "insuficiente" en las ratios y salarios, además de "una burla" al valenciano

La Conselleria envió un documento pasadas las 19.30 horas de la tarde, que incluía ratios más altas que las estatales y 230 millones para el Edificant

Los sindicatos hacían pública su respuesta las 20:19 horas de la tarde, criticando la "mala fe negociadora" de la consellera Ortí y anunciando una nueva consulta a los docentes

Educación y sindicatos siguen negociando este jueves sin pacto en ratios y con el acuerdo en burocracia "encarrilado".

La Conselleria de Educación y los sindicatos seguirán negociando este miércoles, a partir de las nueve y media de la mañana, para intentar llegar a pactos que permitan desconvocar la huelga indefinida. Así se ha decidido en la reunión de esta tarde, de más de cinco horas de duración, donde no ha habido entendimiento sobre bajada de ratios, pero sí se ha dejado "encarrilada" una hoja de ruta para reducir la burocracia.

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A las 11:00 horas una nueva manifestación recorrerá las calles del centro de València hasta la sede de la Conselleria de Educación.