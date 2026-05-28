Del ultimátum a las ‘minimesas’: el cambio de estrategia de Conselleria aboca a una cuarta semana de huelga

Los sindicatos llegaban a la Conselleria de Educación a mediodía con la firme intención de seguir negociando, pero sin la seguridad de que fuera posible hacerlo. El orden del día decía otra cosa: que este jueves, en la octava mesa de negociación desde que dio comienzo la huelga indefinida de los profesores valencianos de la enseñanza pública, los cinco sindicatos debían firmar o rechazar los ocho documentos que conformaban el borrador de acuerdo que la Conselleria había ofrecido este miércoles por la tarde, casi por la noche.

Pero tres de los sindicatos, STEPV, CCOO y UGT, llegaban sin poder dar esa respuesta. Los tres se habían comprometido, y así lo harán, a consultar a sus afiliados en particular y al cuerpo de docentes en general. Esperarán a que se les dé una respuesta, como ya se hizo con el primer documento -votado con un abrumador ‘no’ por la comunidad de profesores- y entonces trasladarán su respuesta. Los otros dos sindicatos, CSIF y ANPE, que no abren consulta a la afiliación sino que deciden en sus órganos internos, también llegaban a Conselleria con intención de reabrir algunos puntos para afinar más su contenido. Es decir, sin su “sí” o “no” decidido para algunas cuestiones a pesar de que ya firmaron uno de los puntos con el departamento de Carmen Ortí, el de la subida retributiva de 200 euros para los docentes.

Un bucle de documentos definitivos

Pero nadie tenía la seguridad de que la reunión no fuera a durar 10 minutos, como la de la semana pasada en la que solo se aceptó de los sindicatos un “sí” o un “no”. Cuando empezó la mesa, a mediodía, se fue viendo que podía haber un margen para que, de nuevo, el documento no fuera el definitivo. La consellera y el secretario autonómico pidieron saber quién firmaba qué y, ante la negativa de las organizaciones, pidieron saber por qué no se aceptaban los diferentes bloques. Así, comenzó una especie de renegociación de lo ya negociado, en la que volvió a pasarse por los ocho bloques temáticos. Algunas cosas de las planteadas por la parte laboral se aceptaron, la mayoría no.

Los sindicatos llegan a la Conselleria de Educación este jueves / Daniel Tortajada

Pero las que sí fueron integradas se reflejarán, como ya viene siendo habitual, en un nuevo documento para que los sindicatos tengan la propuesta actualizada. Aunque la reunión ha acabado alrededor de las tres y media de la tarde, Conselleria no formalizará ese documento esta tarde, ni este viernes en todo el día. Se compromete a hacerlo llegar el lunes a las organizaciones, que atisban o, al menos, se preguntan, si ese día en blanco al final de esta semana podría tener que ver con la presentación de los Presupuestos de la Generalitat, este mismo viernes.

La cuarta semana de huelga

Lo cierto es que el retraso de ese nuevo documento hasta el lunes aboca a una cuarta semana de huelga. Pero el texto que surja de la renegociación de hoy tampoco será el definitivo. De las prisas por firmar y la calificación de “final” para todas sus sucesivas propuestas, el departamento de Educación ha pasado a la dilación. Minutos antes de salir de la reunión se ha ofrecido a los representantes de los trabajadores un nuevo calendario para seguir incorporando propuestas a partir del documento. En resumen, el lunes habrá un nuevo texto, una nueva propuesta de acuerdo, pero será a partir del martes cuando siga la negociación sobre él. No se hará como hasta ahora en una mesa general sino en sucesivas mesas sectoriales sobre los diferentes temas, que podrían extenderse varios días: martes, miércoles y jueves.

Eso, mientras las PAU están en marcha a partir del martes con el pulso de los correctores que amenazaban con no formar tribunales. Y mientras, los docentes en huelga harán frente a otra semana de paros, con el coste económico que conlleva.

La consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy a su llegada a la reunión de este jueves / Daniel Tortajada

La consulta y el futuro de la huelga

Quedan varias incógnitas ante este nuevo escenario, sobre todo cómo continúa la movilización y cómo y cuándo se articula la consulta a los docentes. Sobre lo primero, Marc Candela, del STEPV, reclamaba un poco de margen para “reorganizar” todo. “Cada día vamos cambiando de pantalla o de marco. Por tanto, tenemos que ir tomando decisiones a medida que van pasando estas cosas”, decía. “No se descarta ninguna posibilidad”, añadía Maite Tarazona, de UGT-PV, en referencia a poder desconvocar la huelga. “Lo que tenemos que hacer ahora es verlo, estudiarlo y, sobre todo, consultarlo con los compañeros y compañeras para ver qué piensan”, aseguraba.

Eso sobre la huelga y su futuro que, como el resto de cosas, se someterá a votación. También la opinión sobre el documento, que si todo sigue según lo previsto se someterá a consulta por bloques temáticos, tantos como se han tratado hasta ahora.

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Decía Pablo Ortega, director general de Personal Docente, que ha atendido a los medios al salir de la sala de reuniones en lugar de Ortí o McEvoy, que el planteamiento que se ha hecho es “bastante normal, porque es un problema de gran magnitud y tenemos que hacer aproximaciones sucesivas para ir ajustando las posiciones, que inicialmente estaban muy alejadas”. “Yo creo que ahora podríamos decir que nos estamos acercando y que estamos al 80% de acuerdo en las cuestiones fundamentales”, concluía.