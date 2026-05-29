El Consell presenta un presupuesto de 33.305 millones con gestos a Educación y caída del gasto real e inversiones

Con casi ocho meses de atraso sobre los plazos legales, el Consell ha presentado este viernes el presupuesto para 2026 pactado con Vox, el más tardío de la historia y que apenas tendrá cinco meses de vida si no hay sorpresas y los socios lo aprueban en las Corts a finales de julio. Las cuentas, que vuelven a contar con una ‘capa dana’ facilitada por el Gobierno a través de deuda (1.300 millones, 1.000 menos que el año pasado), ascienden hasta los 33.305 millones de euros, un 3,1 % más que el anterior.

El aumento es de 1.014 millones en cifras absolutas, de los que casi la mitad (450 millones) se destinan a Educación, en un momento en que los docentes siguen con su huelga indefinida. De hecho, sus quejas se han escuchado desde el interior del Palau, donde el president Pérez Llorca y el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, han explicado el detalle de las cuentas.

Los presupuestos recogen también un importante aumento de la financiación del Estado, que aumenta en más de 1.400 millones. Esos incrementos de liquidez los absorbe en gran medida la deuda, cuyo coste se dispara hasta los 7.216 millones (vencimientos más intereses). Son 1.235 millones más que el año previo los que se van por esa vía.

Del montante global, 26.051 millones se destinarán a ‘gasto real’, que recoge el gasto total excluidos los gastos financieros, aquellos destinados a amortizar el pasivo. Esto supone una caída de 200 millones. Las inversiones reales también se recortan un 2,3 % y se quedan en los 1.450 millones. Rovira lo ha achacado a la finalización de la mayor parte de las actuaciones relacionadas con la dana de octubre de 2024.

El gasto social, que concentra los desembolsos destinados a los servicios públicos fundamentales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), asciende a 20.848 millones. En 2025 fueron 19.981 millones. Como sucedió el año pasado, el Consell presume de nuevo de cifras “récord” en este apartado.

A punto de cerrar la tercera semana de huelga indefinida de docentes, la Generalitat destina un presupuesto “récord” a Educación, que recibe 7.749 millones. Este área “concentra casi la mitad del incremento presupuestario”, señala el Consell. El aumento es de 450 millones, un 6,2 % más. Entre las partidas, se incluyen algunos compromisos adquiridos con los sindicatos, como 372 millones para infraestructuras o el aumento salarial planteado.

Sanidad vuelve a ser la conselleria para la que se consigna más dinero: 9.453 millones, un 2,9 % más que en 2025 con el que alcanza un nuevo techo. Se lleva más de un tercio del total del presupuesto que se reparten las conselleries.

Hay seis departamentos que sufren recortes en sus asignaciones respecto a las del ejercicio previo. La que más cae es Emergencias, un 46 %. Recibe 234 millones frente a los 440 de 2025. Hacienda retrocede otro 31 %, Industria un 8,5 % y Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, otro 7,3 %. El conseller Rovira ha vinculado estos descensos de nuevo con la dana así como con el fin de muchos fondos europeos.

La prioridad nacional no aparece

A falta de conocer el proyecto al detalle una vez se cuelgue en la web de la Generalitat, Rovira ha asegurado que en ellos no figura la “prioridad nacional” que Vox presume haber pactado con el PP para apoyar estas cuentas. “No. En las cuentas no se puede recoger”, ha dicho el conseller, que como el president Llorca ha tratado de sustituir ese concepto por el de “arraigo”. En cualquier caso, ha dejado en manos del parlamento, donde ahora se deben tramitar los presupuestos y negociar enmiendas, la decisión final.

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Rovira también ha señalado, al contrario de lo que anunció Vox, que las cuentas tampoco recogen recortes a patronal y sindicatos ni a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. “En el proyecto no hay recortes”, ha dicho, advirtiendo sin embargo de que “otra cosa será lo que digan las Corts”. En cuanto a la AVL, ha asegurado que contemplan un aumento del 4 %.