Conselleria convoca a los sindicatos el domingo por la tarde para negociar

Ya hay fecha para que se retome la negociación para poner fin a la huelga educativa en la educación pública valenciana. Aunque inicialmente se había dicho que no habría mesa negociadora ni documentos hasta la semana próxima, la reclamación de los sindicatos ha surtido el efecto de avanzar en unas horas esa nueva cita. Finalmente será el domingo a las 18 horas cuando se retomará la conversación.

Los sindicatos han convocado para este viernes una concentración en la plaza de la Virgen a la que se han acercado varios centenares de personas. Este viernes, la negociación tiene marcado el día en blanco en el calendario, pero a pesar de que no habrá reunión de la mesa, sí hay una cita relevante: la presentación de los Presupuestos de la Generalitat para 2027. De hecho, la concentración ha sido convocada mientras estaba teniendo lugar el pleno del Consell en el que se aprobarán, primer paso antes de que inicien su tramitación.

De hecho, la convocatoria original estaba prevista en la plaza Manises, ante el Palau, pero se ha desplazado finalmente a la plaza de la Virgen, a solo unos metros, como ya ocurrió el viernes pasado. Ese día, Delegación del Gobierno lo explicó en informes policiales que así lo recomendaban.

La concentración comenzó frente a la Basílica. Los manifestantes han coreado “consellera, dimissió” y aseguraban que van a enfocar tres de los grandes altavoces que están situados al otro lado de la fuente hacia el Palau para que les escuchen desde allí.

"La negociación no puede esperar al lunes"

“Consideramos que la negociación no puede esperar al lunes, el profesorado, la comunidad educativa no puede esperar a que se tomen un fin de semana libre, eso no es tomarse en serio al conflicto, al profesorado ni a las familias”, ha destacado en declaraciones a los medios Beatriu Cardona, del STEPV. Pide que la Conselleria “cancele toda su agenda” para centrarse en avanzar en la negociación y, si no puede encargarse, que los responsables dejen su cargo. “La huelga está funcionando”, advierte.

Concentración en la plaza de la Virgen / José Manuel López

También ha arremetido contra los servicios mínimos “abusivos”, sobre todo de cara a las PAU. “La capacidad negociadora de la Conselleria a día de hoy dista mucho de lo que se merece el profesorado y el sistema educativo valenciano”, ha añadido.

"Conselleria está haciendo prácticas auténticamente mafiosas”

Asegura Killian Cuerda, de UGT-PV, que es la institución la que tiene que hacer el esfuerzo de garantizar el normal funcionamiento del sistema educativo. Lo dice en respuesta a las declaraciones del president Pérez Llorca en las que repartía la responsabilidad del bloqueo entre ambas partes. “Están dilatando la negociación”, ha lamentado. “Llevamos tres semanas consecutivas exigiendo dignidad, tenemos delante una Conselleria que está haciendo prácticas auténticamente mafiosas”, ha dicho.

Coincide desde CCOO Herminia Fontins. “No estamos viendo buena voluntad por parte de la Conselleria”, ha criticado. “Es insoportable, no podemos más, la comunidad educativa no puede más y lo está diciendo bien claro: queremos mejoras para nuestro alumnado y para nuestras condiciones”, ha defendido.

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Congas y algo de tensión

En la concentración, que tenía restringido su espacio a la plaza de la Virgen, ha habido megáfonos, pancartas y hasta una conga. También se ha vivido un momento de tensión cuando una de las personas que se manifestaba ha intentado salir de la plaza por la calle Navellos para ir a comprar algo a una tienda. Ha pasado el cordón y, una vez en la calle, la policía ha intentado que volviera, mientras la mujer explicaba que solo iba a una tienda un momento. Un agente le ha seguido hasta la puerta del comercio y luego le ha acompañado de vuelta a la plaza, una vez fuera, mientras la concentración coreaba "molta policía, poca educació".