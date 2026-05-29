Educación prevé un incremento de 179 millones en personal para atender el incremento salarial de los docentes

La Conselleria de Educación prevé un incremento de 179 millones en su capítulo 1, de gastos de personal, pero para enseñanza Primaria y Secundaria en su proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 que ha presentado este viernes el president, Juanfran Pérez Llorca. El aumento se produce cuando la Generalitat ha firmado un acuerdo con dos sindicatos -CSIF y ANPE- para incrementar los salarios de los docentes, como parte de la negociación para acabar con la huelga indefinida de la enseñanza pública.

Desde la Generalitat han destacado que la Conselleria de Educación concentra casi la mitad del incremento presupuestario previsto, con una subida de 450 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,2% respecto al ejercicio anterior. En conjunto, el presupuesto del departamento pasa de 7.299 millones en 2025 a 7.749 millones en 2026.

En el marco de la huelga, el foco está puesto, entre otras cosas, en el capítulo de personal. Este año, incluye 4.099 millones de euros, 157 más que en 2025, cuando se consignaron a este efecto 3.942 millones.

En Primaria, el gasto de personal asciende a 1.671 millones de euros, con lo que asciende desde el año pasado en 71 millones. En cuanto a Secundaria, el total destinado al personal es de 2.304 millones, 108 millones por encima de los últimos presupuestos. En total, para estos dos niveles educativos, el gasto en personal aumenta en 179 millones de euros.

Los cambios en FP e Inclusión

Sin embargo, resulta llamativo que no varíe el gasto en personal de Formación Profesional, que no se mueve de 1,7 millones de euros. El total del gasto en FP, que incluye otras inversiones al margen del personal, se ha incrementado en un millón de euros.

En inclusión educativa, en personal la Generalitat invertirá 2,9 millones de euros, 106.000 euros más, aunque lo que es el subprograma en general se reduce en 263.000 euros.

Manifestación este viernes en València / José Manuel López

Infraestructuras

Las infraestructuras educativas, en total, ascienden a 403 millones de euros, de los que 373 son de operaciones de capital. De esta cantidad, 229 millones corresponden al Plan Edificant, otros 32 millones se destinan a actuaciones de climatización en centros educativos y 10 millones al Plan Recole. De un año para otro, ha crecido en 55 millones de euros la inversión en infraestructuras escolares.

Algunas de estas inversiones ya se incluyeron en el documento que la Generalitat ofreció para firmar a los sindicatos convocantes de la huelga indefinida, porque las infraestructuras son uno de los bloques temáticos que se reivindicaban por parte de los sindicatos. Sobre todo, en esta materia, la vista está puesta en los centros educativos arrasados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

De hecho, las actuaciones de Educación para la recuperación tras la dana ascienden a 153,35 millones de euros, casi un 2% del presupuesto de la sección.

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Por otra parte, se incrementan también las cantidades dirigidas al sistema universitario valenciano. La Generalitat prevé aumentar en 133 millones de euros la financiación destinada a las universidades, hasta alcanzar una inversión total de 1.232 millones de euros.