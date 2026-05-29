El tiempo en la Comunitat Valenciana este fin de semana: aviso amarillo por fuertes tormentas tras un viernes de calor récord

El último fin de semana de mayo arranca en la Comunitat Valenciana con un giro drástico en lo meteorológico. Tras una jornada de viernes marcada por temperaturas sofocantes y las primeras noches tropicales del año, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado los primeros avisos por fuertes lluvias y tormentas.

Calor sofocante: máximas de más de 34 °C y noches tropicales

El ambiente veraniego ha tocado techo este viernes 29 de mayo. Según los datos oficiales compartidos por la Aemet en sus redes, València ha vivido su primer día del año en superar los 30 °C, registrando una máxima de 34.6 °C antes de que la brisa de mediodía frenara el ascenso térmico.

Este calor ya se venía gestando desde la madrugada: La Comunitat Valenciana ha registrado su primera noche tropical del año en los litorales de Valencia y Castellón, afectando especialmente a áreas urbanas como València, Castelló de la Plana, Gandia, Vila-real o Sagunt, donde los termómetros no bajaron de los 20 °C.

Mañana, sábado, comenzará con cielos poco nubosos o despejados, aunque la situación irá cambiando durante la segunda mitad del día con el aumento de intervalos nubosos. Por la tarde, no se descartan chubascos dispersos en el interior de Castellón y de Valencia.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios generales, salvo por un ascenso de las mínimas en la mitad sur y un descenso de las máximas en Castellón y en el litoral y prelitoral de Valencia. El viento soplará flojo variable, fijándose de componente este y sur durante la tarde.

Temperaturas por capitales de provincia para el sábado: Alicante: Mínima de 19 °C y máxima de 29 °C.

Mínima de 19 °C y máxima de 29 °C. Castellón: Mínima de 21 °C y máxima de 30 °C.

Mínima de 21 °C y máxima de 30 °C. València: Mínima de 20 °C y máxima de 28 °C.

Aviso amarillo por lluvias y tormentas

El cambio drástico llegará el domingo. La delegación territorial de la Agencia de Meteorología ha emitido un aviso oficial por lluvias y tormentas de nivel máximo amarillo para la Comunitat Valenciana.

La alerta meteorológica se activará a partir de las 14:00 horas del domingo en el interior norte e interior sur de Castellón. Las tormentas locales pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Personas con paraguas en València. / JM LOPEZ / LEV

Durante el domingo, los cielos amanecerán poco nubosos con intervalos de nubes altas. Sin embargo, por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución diurna en las zonas de interior, dejando chubascos y tormentas que probablemente serán localmente fuertes en el interior de la mitad norte de la región.

En cuanto al termómetro, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, exceptuando un descenso de las máximas en el interior de Valencia. El viento soplará flojo variable por la mañana y tenderá a componente este y sureste flojo por la tarde.