Las gestoras de la dana que 'transforman' lo público

Mónica Laura Alonso, Patricia Delgado y Rosa María Micó. Son tres de los nombres propios que se citaron y se escucharon con interés este viernes en el Congreso Mujeres en el Sector Público 2026, organizado por la Fundación laCaixa en el CaixaFórum. En concreto, lo hicieron en la conferencia 'Gestión pública ante la crisis y la incertidumbre. El papel de las mujeres gestoras en la toma de decisiones', una intervención de la que pudieron hablar por experiencia propia.

Porque las tres saben de primera mano lo que es gestionar y tomar decisiones ante la crisis y la incertidumbre porque las tres estuvieron al frente de diferentes responsabilidades ante la dana del 29 de octubre de 2024. En este sentido, la primera era la responsable de Carreteras de la Diputación de Valencia; la segunda era secretaria de Paiporta y la tercera era interventora de Algemesí.