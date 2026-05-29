Un hospital valenciano cuida desde hace 14 días a María, una recién nacida en desamparo que espera una familia de acogida

Nació el pasado 16 de mayo, y a pesar de ser una niña sana, vive en un hospital de la Comunitat Valenciano. La llaman María y ya es "famosa" en ese hospital. El personal sanitario le ha colocado una cuna y la cuida con esmero. Le dan el biberón, la duermen en brazos, la visitan, le dan paseos... La nena es "un bombón" y allí está, viviendo en un hospital. Así lleva 12 días.

La niña ha sido declarada en situación de desamparo por parte de la Conselleria de Servicios Sociales. La madre tiene más hijos declarados en la misma situación, según explican fuentes cercanas a Levante-EMV. Sin embargo, la ausencia de una familia de acogida que se haga cargo de ella la obliga a permanecer en el hospital a pesar de carecer de patología alguna.

Desde la Asociación de Familias de Acogida de España- Fades explican que lo que le ocurre a María "no es lo habitual, pero a veces pasa". "Somos muy pocas las familias de acogida de urgencia y a veces el bebé no tiene familia a la que ir y se quedan un poco en el hospital a la espera de que se libere alguna plaza. Un bebé recién nacido debe estar con una familia. Si no es posible también está la posibilidad de que vaya a uno de los pisos destinados a nenes con necesidades especiales, que son muy pocas plazas y también están bien atendidos, pero es que tampoco hay plazas libres. El sistema está saturado y faltan familias de acogida, esa es la realidad", explica la presidenta de Fades, María José Romero.

Además, Romera explica que si se deriva aun recién nacido a un piso "luego ya no se le puede enviar a una familia de urgencia porque ya está en un recurso y la verdad es que es mejor que espere en el hospital y vaya directamente a una familia de urgencia".

En busca de familias de acogida

Desde Fades, además, quieren destacar la labor que realiza la Conselleria de Servicios Sociales con las familias de acogida "con una directora general de Infancia (Angélica Such) eficaz y cercana, y un equipo que siempre está 24 horas los 7 días de la semana. Cuando las cosas van mal las familias somos combativas, pero cuando va bien es de justicia decirlo".

Romero concluye animando a las familias valencianas a informarse sobre qué es el acogimiento familiar. "La infancia tutelada necesita familias de acogida. Familias de acogida en la modalidad de urgencia somos muy pocas, hace años éramos una veintena e igual ahora somos hasta menos", concluye la mujer, familia de urgencia que ya tiene a un menor en esa modalidad en la actualidad.

Noticias relacionadas

María espera en un hospital valenciano a que llegue su familia de acogida de urgencia mientras tiene a toda una plantilla a su disposición.