La comisaria de aguas de la CHJ ante la jueza de la dana: "Nos sorprendió que a las 19 horas no hubieran enviado el Es Alert"

La comisaria de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Cristina Sola García, ha asegurado hoy en su declaración como testigo ante la jueza y el fiscal de la dana que en el organismo de cuenca se sorprendieron, a las 19 horas, tras los dos recesos solicitados por los responsables de Emergencias, que "no hubieran enviado el Es Alert", según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su declaración. Cristina Sola es ingeniera de caminos de profesión y la número dos del organismo de cuenca, que el 29 de octubre de 2024, estuvo conectada en remoto al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) desde las 17 horas hasta "la una o las dos de la madrugada". Aunque, ha matizado, "nos iban conectando y desconectando".

La responsable de Aguas de la CHJ ha explicado que la reunión del Cecopi arrancó con la atención puesta en Utiel, donde se hablaba de "rescates" más que de actuaciones preventivas. Un debate que, según ha recordado Sola García interrumpió el presidente de la CHJ, Miguel Polo, para advertir de la situación del pantano del Magro en Yátova, donde el agua ya desembalsaba desde las 17.30 horas (sin necesidad de abrir compuertas, que desde la pantanada de Tous siempre se mantienen abiertas). Cabe recordar que en la presa de Forata llegaron a entrar 2.200 metros cúbicos por segundo, aunque la presa hizo su función (según han confirmado los peritos que han testificado) consiguió laminar este caudal y desembalsar 1.100 metros cúbicos por segundo). Incluso llegó a alcanzar algún pico de 1.500 metros cúbicos por segundo. No era la única presa de la que estaba pendiente la CHJ, que también supervisaba las entradas de caudales importantes en Bellús, Tous, Contreras, Turia, Benagéber-Loriguilla, Regajo y Arenós.

A preguntas del fiscal, la comisaria de aguas ha explicado que la CHJ se centró en el pantano de Forata porque según los datos que manejaban era "lo más preocupante" y a la CHJ le corresponde el control de las presas a través del comité permanente del organismo de cuenca. Una información que le correspondía facilitar a la CHJ porque "los caudales que salen de Forata no podían tenerla de otro sitio". La lluvia del resto de puntos, tanto en la cuenca del Magro como en el barranco del Poyo sí se recibían en el Centro de Coordinación de Emergencias. "Tenían esa información". Aunque, ha asegurado, "nadie en el Cecopi preguntó por los datos del SAIH (Sistemas automáticos de información hidrológica). No tenían dudas, no salió la red del SAIH). El SAIH, como ha contado levante-EMV, ese día remitió 24 correos de lluvias y caudales en las horas clave de la gestión de la dana del 29 de octubre a través del SAIH (Sistema de alerta e información hidrológica). Según la comisaria de aguas, desde la alerta en el río Magro y el río Poyo decretadas a las 11.45 horas y las 12.20 horas de la mañana del 29 de octubre, respectivamente, "se tiene que hacer seguimiento intensivo por parte del Centro de Coordinación de Emergencias que sabe que eso es así y que debe consultar los datos que están a disposición" a través de la web.

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Los datos eran tan alarmantes, ha explicado Cristina Sola, que los responsables del organismo de cuenca se sorprendieron cuando se retomó la reunión a las 19 horas, tras dos parones, y confirmaron que no se había enviado el Es Alert. Y a partir de ese momento también ha confirmado que ya se mencionaba el barranco del Poyo, en contra de lo que han defendido los responsables de emergencias, investigados en la causa, Salomé Pradas y Emilio Argüeso.