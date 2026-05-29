PSPV y Compromís cargan contra el primer presupuesto de Llorca por “institucionalizar el racismo”

La presentación de los presupuestos de la Generalitat ha provocado las críticas de la oposición. El síndic del PSPV, José Muñoz, avanza que los socialistas presentarán una "propuesta alternativa" a las cuentas pactadas por el PP y Vox: "Por primera vez en la historia de la democracia recogen un principio racista" como la prioridad nacional que reivindica esta segunda formación y, por ello, "institucionalizan el racismo".

Muñoz acusa al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de hacer "algo que pensábamos que no iba a ocurrir nunca en la Comunitat Valenciana, y es que las premisas y el ideario de Vox ha acabado imponiéndose en un presupuesto que es para todos los valencianos y valencianas". A su juicio, esto demuestra la "debilidad tremenda" del jefe del Consell. "Estas aceptaciones se deben a que él solo quiere ser candidato del PP en la Comunitat Valenciana y está dispuesto a todo para conseguirlo". Santiago Abascal, dice, “dirige la Comunitat Valenciana cómodamente sentado en Madrid, porque la debilidad de Pérez Llorca es de tal calibre que Vox está aprovechándola imponiendo su ideario político".

Por su parte, el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, señaló que las cuentas ya las tenían pactadas "desde hace mucho tiempo", pero "han disimulado para que no pareciera que PP y Vox son algo más que hermanos". En la Comunitat Valenciana, los acuerdos entre el PP y Vox "van por la línea rápida", mientras que "en otros sitios disimulan un poco".

Reunión próxima España-Llorca

Preguntado por la reunión que tendrá con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, España ha anunciado que será muy próxima y que ya ha dado instrucciones a su equipo para que se pongan en contacto con el equipo del president con "normalidad institucional". Con todo, reclama a Llorca que le pida a Feijóo que en el Congreso voten a favor de iniciativas beneficiosas para la Comunitat Valenciana, como la transferencia de 1.300 millones para la dana.

Desde la bancada de Compromís, el diputado Carles Esteve considera que los presupuestos "regalan un eslogan a Vox": el principio de la prioridad nacional es "racista" y no tiene "ningún tipo de encaje legal", sino que su existencia se limita a "intentar que la sociedad esté debatiendo cosas que tienen poco que ver con lo que les pasa a las familias en el día a día".

También ha afeado al PP y Vox que saquen pecho de "lo que llaman como una bajada de impuestos" cuando, "en realidad, lo que estamos viendo es que se bajan los impuestos de quien más tiene y quien lo está pagando son los servicios públicos".

Más complaciente se muestran en el PP. El síndic en las Corts, Nando Pastor, se muestra "contento y satisfecho" por la "estabilidad política" que otorga la presentación de los presupuestos de la Generalitat para 2026 y resalta "la mano tendida y la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos" de Pérez Llorca: "No es papel mojado, no es un eslogan, es una realidad".

Tras reivindicar Vox el principio de prioridad nacional en las cuentas autonómicas, los 'populares' han matizado que la cuestión del "arraigo" estará recogida en la ley de acompañamiento, "aunque no figure en una partida específica".

La prioridad nacional, dentro

Antes, el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos ha asegurado que el principio de prioridad nacional es uno de tres los pilares que sostienen el acuerdo entre su formación y el PP para aprobar las cuentas, y ha reivindicado que el mismo ya forma parte de las cuentas autonómicas presentadas este viernes por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca. "Sí va a estar porque ya está", ha remarcado.

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"Primero los nuestros", ha reivindicado Llanos, que ha abogado por impulsar "medidas de arraigo" y establecer "un acumulado histórico para poder acceder a esas viviendas con prioridad quienes lo pagan, quienes lo sostienen y quienes lo merecen".