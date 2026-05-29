Sanidad blinda las 35 horas y ampliará la plantilla del Clínico con una cifra récord de 9.453 millones

La Conselleria de Sanidad dispondrá de más recursos para reforzar su plantilla este año porque el capítulo I, el de personal, es el que recibe un mayor impulso -como ocurrió hace un año- con un incremento de 157 millones de euros más en este apartado, como se refleja en los presupuestos de la Generalitat presentados este viernes. Según explicó a Levante-EMV el conseller Marciano Gómez, en un acto en el hospital La Fe de València, esta ampliación de la inversión en personal servirá para blindar la negociación de las 35 horas, que en principio se aplicará a partir del 1 de enero -lo más probable es que estas sean las últimas cuentas de la legislatura y se prorroguen al 2027- y permitirá ampliar la plantilla total de la sanidad pública. Por ejemplo, se contratarán sanitarios para asistir en la "ampliación y reforma del hospital Clínico, donde tendremos más de 200 camas adicionales" o para el nuevo hospital de Ontinyent, recientemente inaugurado. En la presentación, la Generalitat destaca que, desde el año 2023, el personal sanitario ha crecido en más 6.500 profesionales.

A nivel general, el departamento de Marciano Gómez tendrá un presupuesto récord con un total de 9.453 millones de euros. Son 267 más que el año anterior, cuando ya alcanzó una cifra histórica de 9.186 millones; el incremento es de un 2,9 %. Aun así, crece por debajo del 3,1 % que lo hace el presupuesto general. Sanidad se lleva tres de cada 10 euros de los valencianos y valencianas de los 33.000 millones que alcanzan las cuentas para este ejercicio. Por habitante, el gasto sanitario alcanzará los 1.718 euros.

Sin rastro del Moliner y poco para Campanar

El resto de partidas son muy similares a las de hace un año. A diferencia de lo que ocurre con el presupuesto general, Sanidad dispondrá de 34 millones de euros más para inversiones que en 2025; en total, destinará 505 millones de euros, principalmente para la construcción de nuevos centros (51), la reforma de otros (143) o para adquirir equipamientos o reponerlos, 35 para cada uno de estos dos. En el primer apartado, destacan los 14,5 millones para finalizar el Centro de Protonterapia aledaño al hospital La Fe de València o los 11 para la ampliación del Clínico; allí se destinará el grueso del aumento de la plantilla. En contraposición, la construcción del nuevo hospital en el complejo de Campanar -el nuevo Arnau, en la antigua Fe- solo recibe 1,5 millones; dará para poco. El complejo sanitario sí que dispondrá de 8 millones para la consurcción de un ambulatorio y un centro de especialidades. En cuanto a las ampliaciones de centros, destacan los 17 millones para Orihuela

Otra de las ausencias significativas es la de la reforma del hospital de crónicos Doctor Moliner, que clausuró sus puertas el pasado verano para acometer una reforma integral, debido a su deficiente estado de salud. Su presupuesto estimado es de 62 millones en cinco años. Estaba previsto que las obras comenzaran este ejercicio, pero a principios de año el conseller ya dejó de dar fechas de inicio de las obras. En el capítulo de inversiones, no tiene una partida concreta.

Un 45 % más para el Plan de Choque

Sanidad destinará un total de 32 millones para el Plan de Choque, el programa por el que se derivan cirugías a la sanidad privada. Crece un 45 % en un año, cuando se presupuestaron 23 millones inicialmente, una cifra congelada en las cuentas desde la era del Botànic. Sin embargo, cabe recordar que el gasto final del año 2025 se disparó hasta los 57 millones, ya que la Generalitat fue ampliándolo progresivamente con hasta cinco modificaciones presupuestarias. Es un tema en boga porque la oposición ha cuestionado la estrategia de externalización propulsada por el conseller Gómez. Este nunca ha negado su intención de tener que recurrir a la sanidad privada si fuera necesario para garantizar la asistencia. Hace unos días, este diario publicó que Sanidad pagó casi 300 millones de euros a grupos privados entre 2024 y 2025 por todo tipo de servicios, 76 de ellos en el Plan de Choque.

Las 35 horas

Este aumento en la partida de personal permitirá cumplir con el compromiso de reducir la semana laboral de los sanitarios a 35 horas, 2,5 menos que la actual y 77 menos al año, a partir del 1 de enero de 2027. La implantación de la medida tiene un sobrecoste anual estimado de 140 millones de euros, como anticipó este periódico hace poco menos de un mes, una cantidad no contemplada en las cuentas del pasado año y, por tanto, debían reflejarse económicamente para tenerla disponible. La actual plantilla dejará de trabajar más de cinco millones de horas anuales -concretamente 5.739.426- porque su jornada anual pasará de las actuales 1.589 horas a 1.512. Para compensar este total de horas pendientes, se necesitarían un total de 3.795 sanitarios adicionales, aunque por el momento la cifra de la ampliación de la plantilla no se conoce.

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El departamento de Gómez tiene pendiente convocar la primera mesa técnica para trabajar en la puesta en marcha de las 35 horas que llegará en un plazo máximo de 15 días; hubo una informativa a principios de mayo, aunque no se avanzó nada. "Se va negociar esta reducción, pero también el decreto de jornada -, explicaba este jueves, una noticia que no contentará a los sindicatos, quienes opinan que son cuestiones independientes-. Nuestra idea es que sea de las ocho de la mañana del lunes a las tres de la tarde del viernes". Esta fórmula es aplicable para los médicos y el personal con horario solo matutino, pero no para los turnos rodados. "Tenemos que ver el impacto y la resolución para estos trabajadores", ha añadido Gómez.