Las que suben y las que bajan: así se distribuye el presupuesto de la Generalitat para 2026 por conselleries

Unas que suben y otras que bajan, en el carrusel de los presupuestos, hay conselleries que ven cómo sus importes tiran hacia arriba año tras año mientras que hay otras cuya evolución queda enmarcada en números negativos. El global de los Presupuestos de la Generalitat para 2026 muestra un total de 33.305 millones, lo que supone un incremento de algo más de mil millones respecto a 2025, pero el reparto no es ni mucho menos equitativo ni homogéneo entre los doce departamentos que componen el Gobierno valenciano.

Así, de nuevo y como viene siendo habitual, es la Conselleria de Sanidad la que más fondos dispondrá para 2026. En concreto, el departamento de Marciano Gómez recibe 9.453 millones, 260 millones, un 2,9 % más, que en 2025. Representa el 38,7 % del total del presupuesto no financiero dentro de las cuantías que incluyen los gastos dana.

Le sigue la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que ve un incremento de 450 millones de 7.299 a 7.749. Es un 6,2 % más en un momento tenso por la huelga indefinida de los docentes. La tercera sería el pago de la deuda que supondrá, entre vencimientos e intereses, 7.200 millones. Estos tres ejes (sanidad, educación y deuda) son el grueso de los gastos de la Generalitat para este año a mucha distancia de los siguientes áreas.

Descenso en la mitad

Pero si se excluye esa parte financiera, en el podium estaría la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, desgajada tras la última remodelación del Consell. Esta dispondrá de 2.731 millones, un 5,5 % más, unos 144 millones, que el año pasado.

Le sigue, con menos de la mitad, la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación: 1.100 millones. Eso sí, a diferencia de las anteriores, esta sufre un descenso de un 7,3 %, unos 86 millones menos sobre todo por el descenso de inversiones dana y de fondos europeos. De hecho, la mitad de las conselleries bajan sus presupuestos.

Rovira lleva los presupuestos de la Generalitat a las Corts. / JM López

Tras Medio Ambiente, por cuantía, está la Vicepresidencia Primera con las competencias de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. Esta tiene un descenso del 4,2 %, unos 30 millones menos que bajan de 709 a 679 millones. Mayor es la caída en la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que cae de 709 a 648 illones, un 8,5 %. Sí sube la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, un 2,5 %, de 580 a 612 millones.

Emergencias, el mayor recorte

En ese orden descendente en cuanto al gasto previsto para 2026, la siguiente es la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública que, eso sí, ve un importante tijeretazo a sus cuentas. Pierde casi uno de cada tres euros, un 31 %, al pasar de 781 millones a 536. Esa cuantía, no obstante, le permite seguir por encima de la Conselleria de Agricultura que dispondrá en 2026 de 460 millones, apenas tres más que en 2025.

Noticias relacionadas

Por debajo, están la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, que cae un 1,4 % hasta los 251 millones, la penúltima que menos recibe, pero ligeramente por encima del farolillo rojo que supone la Conselleria de Emergencias. Esta no solo es el área con menor presupuesto, 234 millones, sino que es la que mayor recorte sufre, al disponer de un 46 % menos que en 2025, 200 millones menos, dejando sus fondos a casi la mitad.