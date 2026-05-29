Tráfico en València hoy: Retenciones en la V-30, la A-3 y la A-7 este viernes
La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de complicaciones en los principales accesos a València, especialmente en el entorno de Quart de Poblet, Paterna y Mislata, donde se concentran los mayores atascos de la mañana
Viernes de congestión en las principales vías de acceso a València. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el punto más crítico a estas horas se localiza en la V-30, especialmente a la altura de Quart de Poblet en sentido centro.
El eje Quart de Poblet - Mislata, el más afectado
La conexión de la A-3 con la V-30 está registrando los mayores problemas de la mañana, agravados por un incidente vial:
- V-30: Congestión entre los kilómetros 12.0 y 8.0 en sentido Puerto de València (zona Quart-València). También hay paradas intermitentes entre los kilómetros 6.0 y 10.0. Además la situación se complica por la presencia de otros obstáculos en la calzada a la altura del kilómetro 10.2 (Mislata) que provoca que el tráfico sea más lento.
- A-3: Retenciones entre los puntos 349.0 y 351.0, afectando al tramo entre Quart de Poblet y Mislata en sentido entrada hacia Valencia.
- Accidente: Se ha registrado un siniestro en la vía de servicio de la A-3 (VS-A-3-C) a la altura del kilómetro 343.6, justo al paso por la estación de servicio BP en Quart de Poblet, lo que genera desvíos y tráfico lento en la zona.
Retenciones en la A-7
- A-7: Tráfico muy denso y paradas entre los kilómetros 339.0 y 337.0.
- V-30 (Paterna): Congestión de tráfico entre los puntos kilométricos 15.0 y 13.0.
- CV-30 y CV-31: La ronda norte sufre el efecto embudo con retenciones entre los kilómetros 2.5 y 0.0 de la CV-30, así como en el inicio de la CV-31 (kilómetros 1.0 al 0.0).
Accidente hacia la Feria de Muestras y problemas en la Pista de Silla
- Accidente en Burjassot: Un siniestro en el kilómetro 0.0 de la CV-365 está complicando el enlace desde la CV-35 en sentido hacia la Feria de Muestras de València.
- V-31 (Pista de Silla): En el acceso sur, se registran retenciones destacables entre los kilómetros 3.0 y 6.0, afectando al tramo entre Silla y Beniparrell.
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