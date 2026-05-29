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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la jornada de hoy

La tensión entre parte de los sindicatos y la conselleria se mantiene

Huelga de profesores en València: Concentración en la plaza de la Virgen

Huelga de profesores en València: Concentración en la plaza de la Virgen

J.M. López

Pablo Plaza

Marta Rojo

València

Un nuevo día más de huelga indefinida en la Educación Pública valenciana al no alcanzar acuerdo entre conselleria y docentes. Tras cuatro horas de reunión este jueves, Conselleria y sindicatos se separan sin acuerdo y sin fecha de cierre: el lunes llegará un nuevo documento con modificaciones, que se debatirá en mesas temáticas la semana que viene. Se dispara la tensión a las puertas de la PAU.

Este viernes no reuniones previstas entre la Conselleria y los sindicatos, aunque los docentes se concentrarán hoy ante el Palau de la Generalitat.

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