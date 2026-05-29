Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la jornada de hoy

Valenciano: desacuerdo total

En cuanto al valenciano, siempre ha habido desacuerdo, sobre todo entre STEPV, CCOO y UGT con la Conselleria y sigue habiéndolo. Es el último punto -si no se tratan salarios- y los sindicatos están siendo duros en sus intervenciones. Aseguran desde el STEPV que la propuesta de la Conselleria es "clarísimamente insuficiente y no garantiza el valenciano como lengua vehicular". "Por eso hay que derogar la mal llamada ley de “libertad educativa”", añaden. Y vuelven a pedir la retirada del proyecto de decreto de bachillerato.

Por su parte, UGT considera "una burla" la propuesta de la Conselleria de Educación y denuncia "la falta de interés de la administración por nuestra lengua". "Queremos una garantía institucional de blindaje del modelo plurilingüe con el valenciano como lengua vehicular preferente", dicen. Aseguran desde CCOO que el tema se ha dado por cerrado sin ninguna novedad. "No se mueven las posiciones", reprochan.

Sí recibe el apoyo de CSIF. "Desde CSIF tenemos claro que la formación del profesorado en valenciano y la enseñanza de valenciano es algo importante para nostros, y los docentes deben tener facilidades para acceder a la mejor forma posible de valenciano", aseguran. Y dicen que sí firmarían ese punto.