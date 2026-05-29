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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la jornada de hoy
La tensión entre parte de los sindicatos y la conselleria se mantiene
Un nuevo día más de huelga indefinida en la Educación Pública valenciana al no alcanzar acuerdo entre conselleria y docentes. Tras cuatro horas de reunión este jueves, Conselleria y sindicatos se separan sin acuerdo y sin fecha de cierre: el lunes llegará un nuevo documento con modificaciones, que se debatirá en mesas temáticas la semana que viene. Se dispara la tensión a las puertas de la PAU.
Este viernes no reuniones previstas entre la Conselleria y los sindicatos, aunque los docentes se concentrarán hoy ante el Palau de la Generalitat.
Marta Rojo
Los docentes acusan a Conselleria de “prácticas mafiosas” en la negociación
La concentración comienza frente a la Basílica. Los manifestantes corean “consellera, dimissió” y aseguran que van a enfocar tres de los grandes altavoces que están situados al otro lado de la fuente hacia el Palau para que les escuchen desde allí.
Marta Rojo
Comienza la concentración en la plaza de la Virgen
Los sindicatos han convocado para este viernes una concentración en la plaza de la Virgen a la que ya se han acercado cientos de personas. Este viernes, la negociación tiene marcado el día en blanco en el calendario, pero a pesar de que no habrá reunión de la mesa, sí hay una cita relevante: la presentación de los Presupuestos de la Generalitat para 2027. De hecho, a esta hora está teniendo lugar el pleno del Consell en el que se aprobarán, primer paso antes de que inicien su tramitación.
De hecho, la convocatoria original estaba prevista en la plaza Manises, ante el Palau, pero se ha desplazado finalmente a la plaza de la Virgen, a solo unos metros, como ya ocurrió el viernes pasado. Ese día, Delegación del Gobierno lo explicó en informes policiales que así lo recomendaban.
Marta Rojo
La UPV también pide "diálogo y entendimiento" para dar solución a la huelga
Después de que esta mañana la UV pidiera una salida para la huelga indefinida de la educación pública valenciana, a este llamamiento se suma la Universitat Politècnica de València. "Ante la situación derivada de la huelga del profesorado de enseñanzas públicas en la Comunitat Valenciana, hace un llamamiento al diálogo y al entendimiento entre las partes con el objetivo de favorecer una solución que permita recuperar la normalidad en el sistema educativo valenciano", indican desde la institución en un comunicado.
La UPV considera "prioritario" proteger "el derecho del estudiantado a desarrollar su actividad académica y afrontar las Pruebas de Acceso a la Universidad en condiciones de normalidad, estabilidad y confianza, especialmente en unas fechas decisivas para su futuro académico y personal".
Y aprovecha para trasladar "un mensaje de tranquilidad a estudiantes y familias" y garantizar "que pondrá todos los medios organizativos y materiales necesarios, en coordinación con las autoridades educativas competentes, para asegurar el correcto desarrollo de las pruebas en sus campus".
Marta Rojo
La negociación se retomará en "minimesas" temáticas
Lejos queda la reivindicación de un acuerdo o documento global. De hecho, cada vez más lejos. El calendario ahora apunta a lo contrario. El lunes se entregará un nuevo documento con las modificaciones de lo abordado este jueves, pero tampoco estará cerrado. Conselleria invita a los sindicatos a negociarlo en "minimesas" temáticas, de forma que cada una de ellas esté liderada por un director general. Esas mesas serán la semana que viene, con la perspectiva de que el jueves haya un documento nuevo, que se pueda refundir y que los sindicatos lo valoren y decidan si firmarlo.
Marta Rojo
Conselleria pospone al lunes el documento definitivo
La mesa ha acabado tras cuatro horas sin que Conselleria haya impelido a los sindicatos a pronunciarse sobre el documento enviado ayer, que ha sufrido alguna -ligera- modificación durante la reunión de este jueves. En lugar de eso, se ha levantado la sesión y Conselleria ha dicho a las organizaciones sindicales que enviará un nuevo documento con esas modificaciones para que lo valoren. Será este lunes. Queda, por tanto, vacío, este viernes, cuando se podría hacer llegar el documento pero no se hará, salvo sorpresa. Desde los sindicatos apuntaban a la posibilidad de que se quisiera dejar el viernes libre para la presentación de los presupuestos de la Generalitat.
Marta Rojo
Condiciones laborales, de nuevo a debate
Se inicia el punto sobre las condiciones laborales -y salariales-, el último de la jornada negociadora.
Respecto a las reducciones para mayores de 55 años, el director general de Personal Docente dice que está dispuesto a negociarlo, pero que se debe modificar la normativa, lo cual se debería negociar aparte.
En la mesa se ha hablado también de días de libre disposición, los llamados "moscosos", que están dentro del acuerdo de condicinoes laborales con la subida de 200 euros firmada por Conselleria, CSIF y ANPE. El director general ha explicado que se podrán empezar a disfrutar este mismo curso y que dictará instrucciones en breve.
Marta Rojo
Valenciano: desacuerdo total
En cuanto al valenciano, siempre ha habido desacuerdo, sobre todo entre STEPV, CCOO y UGT con la Conselleria y sigue habiéndolo. Es el último punto -si no se tratan salarios- y los sindicatos están siendo duros en sus intervenciones. Aseguran desde el STEPV que la propuesta de la Conselleria es "clarísimamente insuficiente y no garantiza el valenciano como lengua vehicular". "Por eso hay que derogar la mal llamada ley de “libertad educativa”", añaden. Y vuelven a pedir la retirada del proyecto de decreto de bachillerato.
Por su parte, UGT considera "una burla" la propuesta de la Conselleria de Educación y denuncia "la falta de interés de la administración por nuestra lengua". "Queremos una garantía institucional de blindaje del modelo plurilingüe con el valenciano como lengua vehicular preferente", dicen. Aseguran desde CCOO que el tema se ha dado por cerrado sin ninguna novedad. "No se mueven las posiciones", reprochan.
Sí recibe el apoyo de CSIF. "Desde CSIF tenemos claro que la formación del profesorado en valenciano y la enseñanza de valenciano es algo importante para nostros, y los docentes deben tener facilidades para acceder a la mejor forma posible de valenciano", aseguran. Y dicen que sí firmarían ese punto.
Marta Rojo
Sin acuerdo también en FP
En Formación Profesional, el penúltimo punto -si no se vuelve sobre los salarios-, se ha aceptado por parte de Conselleria la constitución de un grupo de trabajo sobre formación en empresa. Los sindicatos coinciden en que es necesario recuperar los grados recortados. También CSIF y ANPE, que firmaron el acuerdo salarial con la Conselleria, rechazan este punto. De hecho, más allá de la burocracia, estos dos sindicatos no han asegurado su apoyo a ninguno de los bloques.
Marta Rojo
Gritos de 'Pérez Llorca, dimissió" en Castelló y ante la reina Sofía
Docentes en huelga han aparecido en el acto en el que estaba el president junto con la reina Sofía, en el XXIX Congreso Anual de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Han gritado "Pérez Llorca, dimissió".
Marta Rojo
Alguna pequeña novedad en inclusión educativa
En inclusión alguna -pequeña- novedad. Se ha incluido en la propuesta un elemento nuevo: un aumento de un 30% adicional de profesioales de Educación Social para el curso 2026/2027. También una redacción explicita sobre el horario de los orientadores en Primaria.
Pero de momento sigue sin despertar entusiasmo de los sindicatos.
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