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El 'lizondismo' abre su casting para buscar alcaldables

Imagen de parte del cartel de casting de alcaldes de Valéncia Unida.

Imagen de parte del cartel de casting de alcaldes de Valéncia Unida. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

"¿Quieres ser el candidato de tu pueblo?". Es la pregunta que lanza Valéncia Unida, el partido fundado por Vicente González Lizondo, hijo del histórico dirigente del mismo nombre. La formación, que trata de recoger el espíritu de la extinta Unió Valenciana, ha abierto a falta de un año para las elecciones municipales su propio casting para encontrar alcalde. Lo ha hecho a través de las redes sociales con un peculiar cartel en el que se ve a una naranja estrechando la mano a un hombre: "Pots ser candidat de Valéncia Unida i treballar per la nostra terra".

"Es el momento de tomar partido por tu tierra", explica el mensaje publicado en X por el partido. Para ello, en la propia imagen que acompaña al peculiar anuncio se añade una dirección de correo electrónico, una página web y un número de teléfono para el contacto. Lo que no pone, sin embargo, son requisitos previos ni en qué consistirán las pruebas (si las hay) para determinar tal selección.

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