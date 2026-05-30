Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana, junto con asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano (ASV), se concentran este sábado en Valencia para exigir responsabilidades políticas y judiciales tras la dana de 2024.

La movilización ha reclamado la supresión del aforamiento del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su comparecencia ante el juzgado de Catarroja. Diecinueve meses después de la catástrofe, las organizaciones denuncian que el dirigente mantiene su acta de diputado y que las políticas del Consell siguen, a su juicio, comprometiendo la seguridad de la población.

Una nueva manifestación reclama la supresión del aforamiento de Mazón / M.A.Montesinos

Participación de profesores

Entre los bloques participantes ha destacado una columna específica de la enseñanza, impulsada en apoyo a la huelga indefinida del sector educativo. Los movimientos sociales han llamado a familias y docentes a sumarse a esta iniciativa dentro de la manifestación, con el objetivo de visibilizar las reivindicaciones del sector y reforzar la presencia de sus demandas dentro de la protesta.

La presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha subrayado que 19 meses después de la riada siguen saliendo a la calle porque aún no han obtenido “verdad, justicia y reparación”. Ha recordado además que la marcha reproduce el recorrido de la primera gran manifestación, cuando unas 130.000 personas mostraron su apoyo a las víctimas, un respaldo que, según ha afirmado, “sigue vivo, más vivo que nunca”. En este sentido, ha insistido en que el objetivo se mantiene intacto: verdad, justicia, reparación y seguridad de cara al futuro.

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En relación con la Comisión de Investigación de la dana en Les Corts, Gradolí ha defendido la necesidad de participación de las víctimas, asegurando que su voz debía estar presente en ese espacio institucional. No obstante, ha señalado que “la verdadera comisión de investigación es el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja”, donde, según ha indicado, los hechos que se están analizando apuntan a que existía información suficiente para alertar a la población y medios para avisar, algo que, sostiene, no se hizo.