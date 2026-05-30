La mengua de la 'capa dana' merma los fondos de Emergencias y Medio Ambiente

La 'capa dana' fue el concepto que utilizó la Generalitat para los presupuestos de 2025 para referirse a aquellos fondos que venían avalados por el crédito extraordinario del Gobierno de España y que no computaban para las reglas de gasto genéricas. Fueron 2.364 millones que inflaron las cuentas del Consell en global como de algunos departamentos en particular y que, sin embargo, un año después, y ante la reducción de las inversiones destinadas a reparaciones vinculadas a la riada del 29 de octubre de 2024, han visto cómo la evolución de sus gastos se explica con el signo negativo delante.

En total, el Gobierno valenciano prevé destinar para actuaciones relacionadas con la catástrofe ocurrida hace 19 meses 1.300 millones, el dinero habilitado por el Ministerio de Hacienda para este menester. Son mil millones menos, una reducción que según indicó el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, "lo gordo ya está hecho". "Se ha trabajado mucho y muy bien", reivindicó para justificar una mengua que trastoca especialmente a su propio departamento, a la Conselleria de Emergencias y a la de Medio Ambiente e Infraestructuras, donde están las competencias para la "Recuperación Social y Económica".

Presupuestos 2026. / Levante-EMV

Son tres de los departamentos que ven cómo sus fondos caen respecto al año pasado. Emergencias es el que sufre mayor recorte: 200 millones menos, un 46 %, para un total de 234 millones, el departamento con menos fondos. Esta disminución viene explicada directamente por el presupuesto dana ya que mientras que en 2025 tenía previsto gastar 239 millones, principalmente en ayudas, en 2026 baja a 21. De hecho, si se contrasta con el presupuesto no-dana del año pasado, el área que dirige Juan Carlos Valderrama sube un 5,9 %.

Juan Carlos Valderrama y Nuria Martínez Sanchis, en la presentación de los presupuestos. / JM López

Algo similar le ocurre a la Conselleria de Hacienda que pierde un 31 % de su presupuesto total, pero que si se compara solo la parte no dana sube un 7 %. En global, el departamento de Rovira tiene previstos 536 millones frente a los 781 del año pasado donde 320 tenían que ver con la riada, la mayoría ayudas directas sobre vehículos. Situación parecida a la de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que pierde un 8 % de su presupuesto total, después de ver reducidas las partidas para cuestiones sobre la dana de 224 a 155 millones.

Dos 'descensos'

También baja en el global, pero sube en la comparativa sin dana, la Conselleria de Presidencia, con rango de Vicepresidencia Segunda. No se da esta dualidad en el caso de las otras dos vicepresidencias: la de Susana Camarero con competencias en Vivienda, Igualdad, Juventud y Empleo, y la de Vicent Martínez Mus, encargada de Medio Ambiente e Infraestructuras. En ambos casos bajan tanto sus fondos globales como si se compara solo con su gasto sin vinculación dana. La primera pierde 30 millones, de 709 a 679 en el total, mientras la segunda sufre un recorte de 89 millones, un 7,3%.

En concreto, el área de Martínez Mus tiene una bajada en sus tres principales ejes bloques presupuestarios: Infraestructuras Públicas, Educación Ambiental y Planificación, Transportes y Logística, con una bajada de un 30, un 50 y un 21 %, que sumados los tres conceptos son casi 270 millones menos. También desciende el apartado de Prevención de Incendios Forestales casi un 10 %. Paradójicamente, aumentan las ayudas a las víctimas de la dana, de 2,8 a 27,3 millones así como la partida de 'Recuperación y Reconstrucción' que pasa de 2,1 a 157,9 millones, centralizando estas funciones.

Susana Camarero acude a la presentación de los presupuestos. / JM López

En el caso de la Conselleria de Vivienda, Igualdad, Juventud y Empleo, la caída se explica sobre todo por el descenso de 70 millones en Empleo que se contrapone la subida en uno de los apartados de Vivienda, el de Vivienda y calidad e innovación en la construcción, que aumenta en 70 millones, pero que baja en 26 millones en Función social de la vivienda.

Las que suben

Unas que suben y otras que bajan, en el carrusel de los presupuestos, hay conselleries que ven cómo sus importes tiran hacia arriba año tras año mientras que hay otras cuya evolución queda enmarcada en números negativos. El global de los Presupuestos de la Generalitat para 2026 muestra un total de 33.305 millones, lo que supone un incremento de algo más de mil millones respecto a 2025, pero el reparto no es ni mucho menos equitativo ni homogéneo entre los doce departamentos que componen el Gobierno valenciano.

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La diferencia respecto a estas áreas están la Conselleria de Educación, la de Justicia y la de Servicios Sociales que son las que porcentualmente más se incrementan respecto al año pasado: un 6,2 (430 millones hasta los 7.740), un 5,6 (32 millones hasta los 612 millones) y un 5,2 % (144 millones hasta los 2.731) respectivamente. Sin embargo, estos aumentos no logran desbancar a la que se mantiene como líder absoluta en cuanto a presupuesto: Sanidad, que tiene previstos 9.453 millones, 260 millones más que en 2025.