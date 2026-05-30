Morant afirma que los presupuestos de Pérez Llorca "son su contrato con Vox para seguir como presidente"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha afirmado este sábado en Dénia que los presupuestos de la Generalitat son "el contrato con Vox" de Juanfran Pérez Llorca "para seguir como president de la Generalitat".

Morant, en declaraciones a los periodistas antes de participar junto a alcaldes y alcaldesa y portavoces socialistas en el acto 'Ací Estem Pel Municipalisme', ha manifestado que se han cumplido tres años de legislatura del PP y Vox en el que han habido "cinco gobiernos distintos, dos presidents de la Generalitat y tres presupuestos racistas, xenófobos y de retroceso que no representan a la sociedad valenciana".

La C.Valenciana será la primera "donde se va a aplicar la prioridad nacional"

A su juicio, los nuevos Presupuestos de la Generalitat son "el contrato que cerraron Abascal y Feijóo para no convocar elecciones en la Comunitat Valenciana en un momento de crisis política y de crisis institucional sin precedentes", y ha criticado que la Comunitat Valenciana "será la primera donde se va a aplicar la prioridad nacional que está imponiendo Vox", informa el PSPV en un comunicado.

La secretaria general de los socialistas valencianos ha señalado asimismo que la llegada a la presidencia de Pérez Llorca "ha supuesto nuevas crisis" como "la de la vivienda, un escándalo político con el reparto de la vivienda pública a amigos y familiares del PP, una privatización de la sanidad y también la crisis sin precedentes que se ha generado en la comunidad educativa".

Foto oficial del acto con presencia de un centenar de alcaldes y alcaldesas. / Levante-EMV

En la huelga educativa, "Llorca no está si se le espera"

Morant ha lamentado que ya es "la tercera semana de huelga indefinida por parte de la comunidad educativa y al señor Pérez Llorca no está ni se le espera".

"Nos estábamos preguntando dónde estaba Pérez Llorca y Pérez Llorca estaba sentado con Vox porque es lo único que le interesa", ha aseverado.

"Hemos sufrido tres años insoportables pero solo queda un año para que podamos recuperar una Generalitat que sea digna y que atienda lo importante", como "la vivienda, la educación de nuestros hijos la sanidad que sentimos que está colapsada", ha asegurado.

Morant ha afirmado además que uno de los objetivos del PSPV será la construcción de "40.000 viviendas de alquiler asequible y protección oficial durante la próxima legislatura", que será posible gracias al "nuevo sistema de financiación que aporta cerca de 3.700 millones a la Comunitat Valenciana y que permitiría destinar mil millones anuales a la construcción de vivienda protegida".

Encuentro de alcaldes y alcaldesas de Dénia

"Los alcaldes y alcaldesas junto con la Generalitat somos competentes y nos incumbe el principal problema de la ciudadanía y, por tanto, vamos a dar el paso de trabajar una política de vivienda ambiciosa para solucionar el principal problema de la ciudadanía, esa es nuestra prioridad", ha agregado.

Sobre educación, Morant también ha destacado que otra de las prioridades de los socialistas será "seguir construyendo y mejorando los colegios".

Durante el encuentro se ha constituido el Consell de Alcaldías y se ha nombrado presidenta a la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, añaden las fuentes.

Diana Morant interviene en el acto de Dénia junto a la alcaldesa de Petrer. / Levante-EMV

Irene Navarro ha señalado en sus redes sociales que la verdadera política "se escribe en la calle: en cada pueblo, en cada conversación, en cada problema que también sientes como propio. Por eso, hoy hemos estado en Dénia, compartiendo una jornada de trabajo con alcaldes, alcaldesas y portavoces, poniendo en común ideas, experiencias e iniciativas que nacen con un mismo objetivo: mejorar la vida de nuestros municipios y responder mejor a las necesidades reales de la gente."

Mensaje de la alcaldesa de Quart, presidenta del Consell Municipalista del PSPV de la provincia

Por su parte, la alcaldesa de Quart de Poblet Cristina Mora, a la sazón presidenta del Consell Municipalista del PSPV de la provincia de València, ha participado en este foro de Dénia y ha charlado con la lideresa socialista Diana Morant y con el secretario general provincial y alcalde de Mislata Carlos Fernández Bielsa. Cristina Mora ha destacado en sus redes sociales el importante papel del municipalismo. "Más de un centenar de alcaldes y alcaldesas y tenientes de alcalde nos hemos reunido hoy en Denia en el Consell d’Alcaldies con la futura presidenta de la Generalitat Valenciana -en alusión a Diana Morant-. Para compartir. Para alentar. Para demostrar que no hay pueblo pequeño ni sueño irrealizable. Porque solo mirando a los ojos de nuestros vecinos podemos poner en marcha políticas reales. Porque solo a pie de calle se toma el pulso de las necesidades de la ciudadanía. Porque los pueblos son la base de la comunidad. Porque los alcaldes y las alcaldesas somos la llave que, justo dentro de un año, volverá a abrir las puertas de la Generalitat. Porque tenemos raíces y tenemos alas. No olvidamos de dónde venimos ni a dónde queremos llegar. Y llegaremos. Juntas. Juntos.", ha escrito en sus redes sociales.