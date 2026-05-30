Pérez Llorca barre para casa: 200.000 euros para su pueblo (Finestrat), 1,5 millones para la Cámara ligada a Mazón y 5 millones para una película

Los primeros presupuestos de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat dejan algunas notas de color en clave local. El proyecto de presupuestos contempla 200.000 euros para infraestructuras en Finestrat, municipio del que Llorca ha sido alcalde hasta hace pocos meses, cuando dio el salto a València como president tras la dimisión de Carlos Mazón.

Esta línea para infraestructuras está incluida en el apartado de ‘Gastos Diversos’, algo así como un cajón de sastre contable desde donde se distribuyen recursos que no encajan en otros departamentos. Es una chequera donde aparecen patrocinios, subvenciones y proyectos municipales comprometidos.

Junto a esta partida de Finestrat, aparece otra habitual en los años de Mazón: 1,5 millones para la construcción de la sede de la Cámara de Comercio de Alicante, la entidad de la que Mazón es gerente en excedencia y que preside el empresario Carlos Baño, íntimo del expresident.

En honor a la verdad, Pérez Llorca se reserva bastante menos presupuesto para repartir a discreción que el que se autoasignaba su predecesor. En concreto, entre estos gastos diversos hay una línea para el “Desarrollo de proyectos de marcado interés económico y social para la Comunitat Valenciana”. Esa bolsa para conceder ayudas a empresas, entidades o instituciones que realicen acciones de impacto para la autonomía pasa de 50,4 millones con Mazón a 22,3 en 2026.

Guiño a Jorge Rodríguez y Paqui Bartual

Eso sí, Llorca también ha encontrado recursos para cumplir con sus socios. Por ejemplo, con Ens Uneix, el partido con el que el PP tiene una alianza estratégica que le ha permitido gobernar la Diputación de Valencia este año. Si ayer se inauguraba el nuevo hospital de Ontinyent terminado esta legislatura, los presupuestos incluyen ahora 2 millones de euros para otros proyecto estratégico de Jorge Rodríguez: la Universitat de València y el ayuntamiento recibirán apoyo para la implantación de la Facultat de Veterinaria en el campus de la UV de la Vall d’Albaida.

La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Paqui Bartual, se lleva también un pellizco de 90.000 euros para la redacción de proyecto de reforma del polideportivo Ramón Sáez de Xirivella, del que es alcaldesa. El año pasado eran 300.000 euros. Buñol, también del PP, se lleva 200.000, como Benicarló y Pilar de la Horadada. La Diputación de Castellón pesca 375.000 euros.

Otra partida importante va a estar destinada al cine. El presupuesto compromete una subvención de cinco millones para la producción de una película en la C. Valenciana (no está claro si en la Ciudad de la Luz, los estudios de cine recuperados de la quiebra por el anterior Consell y que vuelven a acoger rodajes). Es un apoyo importante: cinco millones de euros como “subvención directa” a un proyecto de la productora Sol Films 2026, radicada en Alicante, y que tiene como título provisional ‘Cascade’.

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Además de 'productor cinematográfico', el nuevo presupuesto inviste al president como ‘promotor deportivo’. El apoyo a eventos deportivos es habitual. Para 2026 habrá líneas para el campeonato de España de rallyes de la Real Federación Española de Automovilismo (500.000 euros); el campeonato del mundo de Kayak del Club Náutico de la Vila Joiosa (190.000 euros); el campeonato de Europa de Atletismo 2027 de la RFEA (570.000 euros para los test previos); el torneo internacional de pádel de la Federación de Pádel de la C. Valenciana (350.000 euros), o la Copa del Rey de Balonmano (150.000 euros para la federación). Suman 1,76 millones en eventos deportivos.