El presupuesto crece para atender una deuda disparada pero recorta gasto real e inversiones

Con casi ocho meses de retraso sobre los plazos legales, el Consell ha presentado este viernes el presupuesto para 2026 pactado con Vox, el más tardío de la historia y que apenas tendrá cinco meses de vida si no hay sorpresas y los socios lo aprueban en las Corts a finales de julio, dejando un tiempo muy justo para ejecutar lo proyectado. Las cuentas, que vuelven a contar con una ‘capa dana’ facilitada por el Gobierno a través de deuda (1.300 millones, 1.000 menos que el año pasado), ascienden hasta los 33.305 millones de euros, un 3,1 % más que el anterior.

El aumento es de 1.014 millones en cifras absolutas, de los que casi la mitad (450 millones) se destinan a Educación, en un momento en que los docentes siguen con su huelga indefinida. De hecho, sus quejas se han escuchado desde el interior del Palau, donde el president Pérez Llorca y el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, han explicado el detalle de las cuentas.

Los presupuestos recogen también un importante aumento de ingresos del Estado a través del modelo de financiación, que crece más de 1.400 millones hasta superar los 17.000 millones. Eso sí, una parte de ese incremento no llegará hasta las arcas valencianas hasta que Moncloa actualice estos ingresos, que sin presupuestos generales llegan según las cifras de 2023. El Consell también pronostica un importante aumento vía recaudación, pese a las rebajas fiscales que ha anunciado vendrán junto a la ley de Acompañamiento, que se presentará el lunes.

En concreto, estima un aumento del 8 % en impuestos directos y un 10,2 % en los indirectos, que juntos supondrían unos 1.500 millones más que en 2025. Hay un optimismo económico en el Consell. Por ejemplo, fían a la buena marcha del mercado inmobiliario un aumento en los ingresos de más de 500 millones vía impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP). El Consell hace oídos sordos a los avisos de frenazo del mercado.

Esos aumentos de liquidez los absorbe en gran medida la deuda, cuyo coste se dispara hasta los 8.398 millones (vencimientos más intereses), casi un 18 % más. El servicio de la deuda es la segunda 'conselleria' por recursos destinados, solo por detrás de Sanidad.

Menos gasto 'real' y nuevo recorte a inversiones

Pese al aumento interanual del dato global, el Consell recorta el gasto 'real' (aquel que excluye lo destinado al pasivo). Son 26.051 millones, lo que supone una caída de 200 millones. Si se deja fuera el apartado dana, el presupuesto no financiero aumenta un 3,6% hasta los 24.751 millones.

Las inversiones reales también retroceden un 2,3 % y se quedan en los 1.450 millones. Es el tercer año consecutivo que este apartado mengua, aunque Rovira lo ha achacado en esta ocasión a la finalización de la mayor parte de las actuaciones relacionadas con la dana de octubre de 2024.

El gasto social, que concentra los desembolsos destinados a los servicios públicos fundamentales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), asciende a 20.848 millones. En 2025 fueron 19.981 millones. Como sucedió el año pasado, el Consell presume de nuevo de cifras “récord” en este apartado.

Ingresos en el aire

En esta ocasión, el déficit que se marca la Generalitat es del 0,36 % del PIB, con lo que vuelve a superar con creces el límite que marca el Gobierno para las autonomías (0,1 %). Rovira ha asegurado que las cuentas no contemplan partidas "reivindicativas" ni "ficticias" sino que muestra la "pura realidad", sin "inventos".

La letra pequeña no dice lo mismo. El presupuesto nace con un agujero de unos 2.000 millones en ingresos ficticios. Empezando por ese déficit autorizado que han previsto, del -0,36 %, a pesar de que como el PP tumbó los objetivos de déficit en el Congreso, el objetivo es el 0%, el equilibrio presupuestario. Son 599,36 millones. Esto significa que esos ingresos (que se reciben por la vía del FLA ordinario cada mes) no se cobrarán.

A ellos se añade otros 1.039 millones de ingresos previstos en concepto de compensación por la atención sanitaria a personas desplazadas de otras comunidades y de otros países, el Fondo de Garantía Asistencial y del Fondo de Cohesión Sanitaria (Foga). El propio informe económico del Consell reconoce que esa deuda "ya fue reclamada al Gobierno de España en ejercicios anteriores, y que se ha acordado nuevamente reclamar actualizando su importe hasta el 31/12/2024". De nuevo, ingresos poco probables que se incluyen en el presupuesto para cuadrar las cuentas y que son candidatos a convertirse en números rojos.

En la misma categoría podrían incluirse los 699 millones previstos del Imserso para financiar el sistema de la Dependencia. Se trataría de la mitad aproximadamente de la cobertura, aunque lo cierto es que es una cantidad menor la que está llegando, un 20 %. Son cantidades que, sumadas a otras como liquidaciones sanitarias, situarían en torno a 2.000 millones los ingresos virtuales de este presupuesto.

Gestos a Educación

A punto de cerrar la tercera semana de huelga indefinida de docentes, la Generalitat destina un presupuesto “récord” a Educación, que recibe 7.749 millones. Este área “concentra casi la mitad del incremento presupuestario”, señala el Consell. El aumento es de 450 millones, un 6,2 % más. Entre las partidas, se incluyen algunos compromisos adquiridos con los sindicatos, como 372 millones para infraestructuras o el aumento salarial planteado.

Sanidad vuelve a ser la conselleria para la que se consigna más dinero: 9.453 millones, un 2,9 % más que en 2025 con el que alcanza un nuevo techo. Se lleva más de un tercio del total del presupuesto que se reparten las conselleries.

Emergencias, el mayor retroceso por la dana

Hay seis departamentos que sufren recortes en sus asignaciones respecto a las del ejercicio previo, en parte por esa reducción de gastos asociados a la dana. La que más cae es Emergencias, un 46 %, que fue la que más subió el año pasado tras la emergencia. Ahora recibe 234 millones frente a los 440 de 2025. Sin esa parte dana, aumenta un 8 %. Hacienda retrocede otro 31 %, Industria un 8,5 % y Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, otro 7,3 %. El conseller Rovira ha vinculado estos descensos de nuevo con la dana así como con el fin de buena parte de los fondos europeos.

La prioridad nacional no aparece

Rovira ha asegurado que en los presupuestos no figura la “prioridad nacional” que Vox presume haber pactado con el PP para apoyar estas cuentas. “No. En las cuentas no se puede recoger”, ha dicho el conseller, que como el president Llorca ha tratado de sustituir ese concepto por el de “arraigo”. En cualquier caso, ha dejado en manos del parlamento, donde ahora se deben tramitar los presupuestos y negociar enmiendas, la decisión final.

Rovira también ha señalado, al contrario de lo que anunció Vox, que las cuentas tampoco recogen recortes a patronal y sindicatos ni a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. De hecho, la AVL aumenta su presupuesto en un 4 %, según ha explicado. “En el proyecto no hay recortes”, ha dicho, advirtiendo sin embargo de que “otra cosa será lo que digan las Corts”. Parece, por tanto, que lo que ha presentado este viernes el Consell es el proyecto del PP, que ahora deberá negociar modificaciones con Vox.

¿El último de la legislatura?

Así, tras la aprobación del proyecto, el foco para a las Corts. Está previsto que los consellers comparezcan para presentar sus cuentas la próxima semana, entre el 2 y 4 de junio. Arrancará un proceso de debate y la previsión es que el dictamen final salga adelante durante el 21 y 22 de julio.

Preguntado por el escaso tiempo de ejecución y por si a partir de septiembre se trabajará en los de 2027, Rovira ha señalado que el "retraso" en presentar el proyecto es "fruto de una negociación" y que el Consell no tendrá "ningún problema" en prorrogarlos a principios de 2027.

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Sin embargo, ha dejado en el aire si se abrirá una negociación con Vox ya con ese aroma electoral. Ha recordado que 2027 es electoral y estos años "son complejos". "No sé si tendremos presupuestos antes de elecciones o después", ha admitido, pero ha asegurado que el Consell "siempre" trabaja en su elaboración a partir de septiembre como "establece la ley".