Ni prioridad nacional ni recorte a sindicatos...a la espera de Vox en las Corts

El Consell ha aprobado este viernes su proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026, aunque lo que se apruebe a finales de julio en las Corts puede contener cambios sustanciales, ya que para sacarlos adelante el gobierno de Juanfran Pérez Llorca necesitará, de nuevo, los votos de Vox. Y de momento, en el proyecto legislativo depositado en las Corts no hay rastro de las principales exigencias de los voxistas, que cuando anunciaron el pacto presupuestario las dieron por incluidas en las cuentas sin que el PPCV dijera lo contrario.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha confirmado lo que ya había ido anticipando el president Pérez Llorca los días previos: que en una ley de presupuestos no tiene cabida la ya famosa "prioridad nacional", el concepto que los de Santiago Abascal quieren imponer al PP en toda España. Ya figura, de hecho, en los acuerdos de gobierno de Extremadura y Aragón.

"No. En las cuentas no se puede recoger", ha confirmado Rovira, que ha aludido al carácter técnico de unos presupuestos y, de nuevo, ha tratado de desviar el asunto hacia el "arraigo", que no tiene en cuenta el origen de la persona y donde el Consell se siente más cómodo. De hecho, el popular ha citado ayuntamientos socialistas como el de Gandia que tienen en cuenta los años de empadronamiento para el reparto de ayudas.

Vox insiste: Llorca "ha aceptado"

Antes de las declaraciones del titular de Hacienda, el síndic de Vox, José María Llanos, había generado cierta confusión, asegurando que la "prioridad nacional" es un requisito de su formación y que "el PP, con Pérez Llorca a la cabeza", la ha "aceptado". "Los españoles primero en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda", ha dicho antes de prometer que Vox presionará en este sentido durante la tramitación parlamentaria. Además, también debe negociarse la ley de Acompañamiento, donde se podrían articular este tipo de medidas.

Medidas que, en todo caso, están todavía por definir. Llanos se ha abierto por primera vez al "arraigo", rechazando que no tenga "nada que ver" con la prioridad nacional y ha argumentado que el hecho de exigir, por ejemplo, "un acumulado histórico y que se adopten todas las medidas lo más objetivas posibles, atendiendo a la capacidad patrimonial y laboral, evidentemente tienen que ver" con este principio que reivindican desde su formación.

"Aquí no estamos haciendo distinciones entre unos ciudadanos u otros. Hablamos de prioridad nacional y ahí dentro entra, evidentemente, el arraigo, porque se creó el arraigo en derecho precisamente atendiendo la prioridad nacional de todos los países", ha apostillado Llanos, que ha garantizado: "Eso se va a recoger por escrito en las medidas que van a responder a esa prioridad nacional".

¿Recortes a sindicatos y patronal?

Lo que sí que cabe en unos presupuestos son los recortes a sindicatos y patronal que también había anunciado Vox a bombo y platillo y que tampoco aparecen reflejados en el proyecto de ley. Vox ha asegurado este viernes de nuevo haber pactado medidas para "perseguir el gasto en despilfarro, tanto en las subvenciones como en la duplicidad de organismos, siguiendo esa línea de recorte que ya fijamos para apoyar la investidura" de Llorca, pero brillan por su ausencia.

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De momento. Rovira ha confirmado que las asignaciones a los agentes sociales se mantienen sin variación. Incluso ha apuntado a un aumento del 4 % para la AVL, otro objetivo de Vox. Sin embargo, ha admitido que la tramitación que se abre ahora, abierta a enmiendas, podría comportar cambios en busca de ese apoyo de Vox: "Otra cosa será lo que digan las Corts", ha avisado.