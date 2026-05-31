La Sèquia de Rascanya: Referencia paisajística de L’Horta de València

En la actualidad, la Séquia de Rascanya toma su caudal del Assut del Repartiment, más conocido como "La Cassola", y riega por la margen izquierda del río Turia. Históricamente, este sistema de riego captaba sus recursos en un azud propio aguas abajo, destruido tras la riada de 1957, al igual que los azudes de Rovella y Favara. Por esas fechas la superficie tradicional de regadío ascendía a unas 1.260 hectáreas. Un estudio reciente realizado mediante SIG por Estepa-UV indica que la superficie irrigada asciende a 893 hectáreas. La Séquia de Rascanya riega una huerta dividida en 25 sectores. Los más destacados, que superan el 5% del total regable, son: Toma de la Cadena (10.9%), Gaiato (8.9%), Toma de la Plaça (7%), Toma de Sant Vicent (6.7%), Toma de Masquefa (6.6%), Rascanya (5.8%) y Toma de L´Estacà (5.3%).

Sèquia de la Reina, en Sistema de Rascanya. / Foto Estepa

Se trata de un sistema de regadío histórico, cuyas ordenanzas datan de 1765. Su paisaje es el más compacto de los sistemas de riego de L’Horta Nord, apenas fragmentado. La estructura del paisaje de regadío se conserva, en donde adquiere protagonismo además de la red de acequias, las parcelas habitualmente en explotación, y el poblamiento disperso integrado por las numerosas alquerías, testimonio de la actividad agrícola de épocas pasadas.

Un prolongado recorrido hasta alcanzar el riego: Braços d´Alboraia y Almàssera

A pesar de situarse aguas abajo del Assut de Mestalla, el espacio de regadío de la Séquia de Rascanya se localiza a mayor cota, más alejado del cauce del Túria. El canal discurre de forma subterránea, hacia el este, entre las Séquies de Mestalla, al norte, y de Rovella, al sur; a continuación, surca el sector meridional de la huerta de Campanar, y transcurre próximo al antiguo Assut de Rascanya. Se introduce mediante conducción subterránea en la ciudad de València, a la altura del Parque de Cabecera y Marchalenes.

2.Antiguo Azud de la Sèquia de Rascanya. / Foto Estepa

El canal prosigue con dirección norte hacia Torrefiel. Allí nacen los Braços de Guala y Orriols, que riegan unas parcelas de los barrios de Orriols y Benimaclet, y que desaguan en la Séquia de Vera. Una vez que la Séquia de Rascanya salva el Cinturón de Ronda fluye descubierta, y recibe los aportes de varios brazales de la Séquia de Mestalla. Continúa hacia el norte para regar con algunos brazales el Pla de Sant Bernat. Tras salvar el Barranc del Palmaret (que es canalizado y conocido como Séquia de la Font), penetra en el término de Tavernes Blanques. En el Molí Canyars se encuentran las Llengües de Riquera (o d'Alboraia) y Almàssera, origen de las acequias homónimas.

El Braç d'Alboraia, que nace en el canal derecho de dichas lenguas, cruza el casco urbano de Tavernes Blanques y circula por la partida de Els Desamparats. En el extremo septentrional de Alboraia se localizan las Llengües de Gaiato-Miracle, origen de dos acequias: (a) El Braç del Gaiato continúa hacia el norte y atraviesa el Barranc del Carraixet mediante un sifón. (b) El Braç del Miracle y sus derivaciones, riegan la superficie delimitada por el Barranc del Carraixet y por la Séquia de la Mar, hasta la playa de Alboraia.

3.Llengües de Palmar Calvet, en la Sèquia de Rascanya. / Foto Estepa

El Braç d'Almàssera se dirige hacia el norte, cruza el Barranc del Carraixet por medio de un sifón. El canal principal prosigue hacia el núcleo urbano de Almàssera, riega la partida de Meliana gracias al Braç de la Creu y de Gisbert, al noroeste del término, y la partida de El Barranc a partir del Braç de Massana y de l'Alquerieta, al sur del término. Sus principales derivaciones permiten el riego del término municipal de Almàssera, comprendida entre la población y el cinturón costero. Entre otras destacan el Braç de Gardi, de la Cadena y de la Placa. (a) El Braç de Gardi toma dirección norte por el Camí de les Vinyes para alumbrar la partida de La Mar, mediante los brazos del Rollet, Anoueret, Cigala y Panera. (b) El Braç de la Cadena toma dirección este para avenar la partida de La Mar y, a partir de Les Tendetes del Famós, la partida de Massamarda hasta el mar. (c) El Braç de la Placa facilita el riego, desde la población hasta el canal de Saplatja, de las partidas de El Barranc y Savoia.

Las Séquies de la Font y del Palmar

Finalmente destacamos otras dos derivaciones: la Séquia de la Font, que nace en el antiguo desagüe del Barranc del Palmaret merced a los aportes de diversos brazos de las acequias de Tormos y de Mestalla; y la Séquia del Palmar, que parte de la Séquia de la Font, y ve incrementado su caudal por los excedentes de los canales de la Séquia de Rascanya, sistema de riego al que se incorpora en el siglo XIX.

Plano de Rascanya. / Mapa Estepa

La Séquia de la Font discurre entre las poblaciones de Tavernes Blanques y Alboraia, y riega la partida de El Racó de Sant Llorenç. Cruza el núcleo urbano de Alboraia, donde da origen a las Séquies del Camí Fondo y del Poble. El canal principal, conocido como la Séquia de la Mar, continúa recibiendo los sobrantes de otras acequias. Esta acequia y sus derivaciones permiten el riego de la partida de La Mar y derrama en el mar Mediterráneo.

La Séquia del Palmar se inicia junto a la antigua carretera de Barcelona, en Tavernes Blanques. Se divide en les Llengües de Palmar-Masquefa y en las de Palmar-Calvet. Tanto la Séquia del Palmar como la de Masquefa discurren por el sur del término de Alboraia, circulan paralelas para regar las partidas de Masquefa, Calvet y Vera, y derraman en la Séquia de Vera.

El patrimonio hidráulico de la Séquia de Rascanya

Los elementos hidráulicos más representativos son el antiguoAssut de Rascanya, el Cano del Barranc, las diversas lenguas apuntadas, los restos de algunos de los 18 molinos que llegaron a funcionar y ciertos motores tradicionales de apoyo, como el de Perolo. Como molinos destacan el Molí del Sol, de Sant Pau, de Gamba, el de Farinós o Nou, de Vera (transformado en Museo de la molturación por la UPV), y de Ascensió.

Parcelario de Rascanya. Torn de l'Estacá en Alboraia. / Foto Estepa

El valor paisajístico es elevado, pues se mantienen amplios sectores del regadío tradicional, concretamente destaca el sector de Almàssera, en la margen izquierda del Carraixet, y el área entre Alboraia y València. En ambos espacios destaca el poblamiento disperso de alquerías y algunas barracas.

BIBLIOGRAFÍA

. El patrimonio hidráulico del Bajo Turia: l´Horta de València (2007), coordinado porJorge Hermosilla.

. Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.

. El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia (2023), de GVA, de Daniel Sala.

. Diagnóstico del patrimonio hidráulico de L’Horta Nord, informe inédito de la DGPC-GVA (2025), dirigido por Jorge Hermosilla.