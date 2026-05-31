Aemet activa el aviso amarillo por lluvias esta tarde en Valencia que podrían venir acompañadas de granizo

El episodio de calor extremo que se ha registrado estos días en muchos puntos de la Comunitat Valenciana tiene las horas contadas. Así lo prevé el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha activado para esta tarde el aviso amarillo por fenómenos meteorológicos ante la inminente llegada de un episodio de inestabilidad atmosférica.

Tras un final de mayo con temperaturas más propias del verano, la llegada de una masa de aire frío en altura favorecerá este domingo un cambio de tiempo que dejará lluvias y tormentas en varios puntos de las provincias de Valencia y Castellón. Las precipitaciones podrían venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas, siguiendo las alertas meteorológicas emitidas por Aemet. La alerta permanecerá vigente entre las 14.00 y las 20.59 horas de este domingo, coincidiendo con el periodo de mayor riesgo de desarrollo de chubascos tormentosos.

A partir de las 14.00

La previsión apunta a que la nubosidad de evolución crecerá durante las horas centrales del día favorecida por la entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera y por el calor acumulado en superficie. Esta combinación incrementará la probabilidad de chubascos tormentosos que podrán descargar con intensidad fuerte de forma local, especialmente en áreas del interior y prelitoral de Valencia y Castellón.

La lluvia sorprende a cientos de turistas el fin de semana de la Virgen en València / Eduardo Ripoll

En concreto, según la información publicada por la agencia estatal, el aviso amarillo afecta al interior norte de Valencia, así como al interior norte y sur de Castellón, donde se prevén tormentas y precipitaciones que podrían alcanzar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora durante la tarde y primeras horas de la noche. Además, Aemet advierte de la posibilidad de tormentas localmente fuertes acompañadas de aparato eléctrico, rachas muy fuertes de viento e incluso granizo de manera puntual.

El cambio llega después de varios días marcados por temperaturas excepcionalmente elevadas para estas fechas. En numerosos municipios valencianos los termómetros han superado ampliamente los 30 grados, con registros que en algunas zonas del interior se han acercado a los 35 grados, en un episodio de calor adelantado poco habitual para finales de mayo.

Alivio térmico

Ante la activación del aviso amarillo, Emergencias recomienda extremar la precaución en desplazamientos, evitar estacionar o circular por zonas inundables y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la evolución de la situación meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología, por su parte, seguirá actualizando la evolución del episodio en función del comportamiento de las células tormentosas a lo largo de la jornada.

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Este cambio de patrón atmosférico supondrá un alivio térmico tras varios días de calor inusual y devolverá las temperaturas a valores más cercanos a los habituales para el inicio de junio.