Delegación del Gobierno anuncia una investigación por el empujón de un antidisturbios a una manifestante

La Delegación del Gobierno ha emitido un comunicado en el que anuncia que va a abrir una investigación interna para depurar posibles responsabilidades tras publicarse un video en el que una manifestante cae al suelo y se golpea la cabeza, tras ser empujada por un agente antidisturbios de la Policía Nacional. Esta actuación se ha enmarcado en las cargas policiales que han ordenado las Fuerzas de Seguridad contra los profesores y los representantes sindicales que se han concentrado ante la Conselleria de Educación donde se estaba negociando para tratar de dar por acabada la huelga educativa.

Estas negociaciones no han concluido con éxito y la tensión se ha elevado hasta tal límite que los agentes han cargado contra los manifestantes que estaban ejerciendo su derecho a la protesta de manera pacífica. La Delegación del Gobierno califica como "hechos intolerables" las citadas imágenes y anuncia esta investigación.

El agente empujó por la espalda a la manifestante

En concreto, el vídeo que se puede ver en la web de Levante-EMV, más otros vídeos que se han captado de este momento, muestran a un grupo de manifestantes que marchaban por la calle cuando un grupo de antidisturbios han llegado a la zona. Sin mediar palabra, un agente ha empujado por la espalda a una mujer que ha caído al suelo casi a plomo y se ha golpeado la cabeza. Inmediatamente esta mujer ha sido asistida por varios manifestantes que han increpado a los antidisturbios. Así, han empezado a lanzar gritos de "¡Perdona, perdona!" contra los policías y otros manifestantes han echado en cara a los agentes: "¿Esto puede ser?". Al parecer con su actuación, los policías pretendían liberar la calzada por la que marchaban los manifestantes para que los vehículos pudieran transitar aunque las imágenes son claras y la mujer se vio sorprendida por el empujón por la espalda del agente.

El comunicado de la Delegación del Gobierno, cuya titular es Pilar Bernabé, dice lo siguiente:

"El derecho a manifestarse es un derecho constitucional que tiene que ser garantizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al mismo tiempo que se garantiza la seguridad de todas y todos para el ejercicio de dicho derecho.

Ante las imágenes conocidas hoy, que recogen hechos intolerables, se va a iniciar una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades.

La coordinación de la Policía Nacional con los sindicatos convocantes de las manifestaciones del profesorado valenciano ha sido ejemplar durante estas tres semanas. Por lo que lamentamos que este hecho pueda empañar todo el trabajo realizado y es por ello que se va a investigar.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana está en contacto permanente con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado y ha hablado con ellos ante los hechos acontecidos."

Bernabé: "Lo que acabamos de ver es inaceptable"

Además, la propia Pilar Bernabé ha lanzado un mensaje en su perfil oficial de 'X' en el que califica de "inaceptable" e "incomprensible" esta actuación policial.

"La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia. Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes."

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Por otro lado, en diversos grupos de guasap de profesores y sindicalistas ha circulado un mensaje en el que este colectivo calificaba de "insostenible" la situación en la Conselleria de Educación cuando los sindicatos han anunciado su intención de encerrarse en la Conselleria porque no hay avances en las negociaciones.