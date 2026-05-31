La FVMP reunirá el talento innovador de la administración local valenciana en las III Jornadas innoCV.al

La ciudad de Vila-real se convertirá el próximo 3 de junio en el epicentro de la innovación pública valenciana con la celebración de las III Jornadas sobre Territorios Innovadores innoCV.al, una iniciativa impulsada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio para compartir experiencias transformadoras en la administración local.

Tras el éxito de las anteriores ediciones celebradas en València y Alicante, las jornadas llegan este año a Vila-real con un objetivo claro: visibilizar el talento innovador que ya existe en los municipios valencianos y convertir las buenas prácticas en conocimiento compartido para todo el sector público local. La iniciativa forma parte del Programa de Innovación Municipal (PIM), que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales espacios de formación y modernización para las entidades locales de la Comunitat Valenciana.

El secretario general de la FVMP, Miguel Bailach, destaca que «la innovación pública no es un lujo ni una moda pasajera, sino una herramienta imprescindible para mejorar la vida de las personas». Según explica, los ayuntamientos afrontan retos cada vez más complejos relacionados con la transformación digital, la sostenibilidad, la atención ciudadana o la necesidad de ofrecer servicios públicos más ágiles y eficaces.

Las jornadas nacen precisamente con esa vocación de ofrecer soluciones prácticas y reales. «Hoy no hablamos de teoría; hablamos de proyectos concretos, resultados tangibles y personas que están liderando el cambio desde lo local», subraya Bailach en el discurso institucional preparado para la inauguración del encuentro.

Cooperación e intercambio

La edición de este año reunirá a representantes municipales, personal técnico y especialistas en innovación pública de toda la Comunitat Valenciana en el Gran Casino de Vila-real. A lo largo de la jornada se presentarán seis experiencias innovadoras impulsadas por ayuntamientos y diputaciones valencianas, centradas especialmente en inteligencia artificial, digitalización, contratación pública innovadora y modernización administrativa.

Entre las iniciativas destacadas figuran proyectos como el asistente de inteligencia artificial para las Fiestas de la Magdalena y la sede electrónica del Ayuntamiento de Castellón; la estrategia Provinc.IA de la Diputación de Castellón; o el proyecto Torrent CONNECTA, orientado a mejorar la atención ciudadana mediante herramientas de gobernanza de inteligencia artificial. También se abordarán nuevos modelos de contratación pública dinámica, experiencias GovTech y proyectos de transferencia de conocimiento como la Feria DESTACA de Vila-real.

Las jornadas están dirigidas tanto a cargos electos como a personal técnico de las administraciones locales con interés en impulsar procesos de transformación y generar valor público a través de la innovación. La metodología del encuentro combinará exposiciones breves y dinámicas con espacios de networking y aprendizaje colaborativo, utilizando el denominado «Canvas de la Innovación», una herramienta que permitirá analizar cada proyecto desde aspectos como el problema que resuelve, su impacto, costes, indicadores y aprendizajes obtenidos.

Desde la FVMP recuerdan que la innovación pública debe construirse desde la cooperación entre administraciones y el intercambio de conocimiento. «Cuando una administración encuentra una buena solución, esa solución no debería quedarse aislada; debería poder replicarse y escalarse», señala el secretario general de la federación.

Las III Jornadas innoCV.al consolidan así su carácter itinerante y su apuesta por descentralizar el conocimiento, convirtiendo Vila-real en punto de encuentro del municipalismo innovador valenciano y en escaparate de proyectos que ya están transformando la manera de gestionar lo público.