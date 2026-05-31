Pedro Payá, sacerdote: "La presencia del papa traerá frutos en conversiones y vocaciones"

Pedro Payá, de 38 años, que fue sacerdote en Torrevieja y formador del seminario menor en Orihuela, coordina la participación de cientos de jóvenes y familias de la diócesis de Orihuela-Alicante en la próxima visita del Papa León XIV a Madrid. El obispado le ha encargado los preparativos del desplazamiento de unos 850 participantes para asistir a los distintos actos del pontífice.

¿Cómo ha recibido la diócesis el anuncio de la visita del papa León a España?

Con muchísima alegría. Para nosotros no es simplemente la visita de una personalidad importante o de un jefe de Estado. Para la Iglesia, la visita del papa es la visita de Pedro, del sucesor de San Pedro, y eso tiene un significado espiritual muy profundo. Representa la presencia visible de la Iglesia universal. Además, la noticia llegó de manera relativamente inesperada y eso hizo que nos pusiéramos rápidamente manos a la obra para organizarlo todo. Pero la sensación general es de ilusión, alegría y muchas ganas de recibir al papa en España.

La visita del papa es la visita del sucesor de San Pedro y eso tiene un significado espiritual muy profundo

¿Qué está organizando la diócesis para esos días?

Estamos preparando varias modalidades de participación para adaptarnos a las necesidades de la gente. Hay una opción para quienes quieran acudir solamente a la misa del domingo, otra para participar en todo el fin de semana y otra especialmente dirigida a los jóvenes que quieren asistir a la vigilia y a la eucaristía final. Hemos tenido un encuentro diocesano preparatorio junto al obispo, un acto tanto organizativo como espiritual para preparar la visita también desde la oración. En este momento llevamos alrededor de 850 inscritos entre jóvenes, familias y adultos. Saldrán autobuses desde distintos puntos de la provincia y estaremos en Madrid desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de junio.

¿Cómo será el viaje?

Será un viaje sencillo, como suelen ser este tipo de peregrinaciones. Nos alojaremos en colegios, durmiendo en el suelo con sacos y esterillas, y nos moveremos en metro y andando. Pero precisamente esa sencillez también forma parte de la experiencia. Lo importante no es la comodidad, sino vivir juntos el encuentro con el papa y todo lo que significa.

¿Qué destacaría de la personalidad de León XIV?

Destacaría sobre todo su serenidad y su claridad al hablar. Creo que transmite mucha paz. También me parece un hombre valiente, porque dice aquello que considera que la Iglesia tiene que decir aunque eso pueda provocar críticas o incomodidades. Lo hace además con mucha serenidad, sin agresividad, pero con firmeza.

Le ha tocado un momento internacional especialmente complejo

Sí, vivimos tiempos muy convulsos, con guerras, tensiones internacionales y muchos conflictos abiertos. Y creo que él está desempeñando un papel muy importante como mensajero de paz y figura conciliadora. El papa no actúa desde intereses políticos ni partidistas, sino desde la defensa de la dignidad humana, la verdad y el bien común. Eso hace que pueda hablar con libertad.

Lucía Feijoo Viera

Algunos pensaban que por ser estadounidense estaría más condicionado políticamente.

Hubo comentarios en ese sentido, pero él está demostrando que no está atado a nadie. Está hablando con libertad de conciencia y defendiendo aquello que considera justo desde la visión de la Iglesia. Y eso puede gustar más o menos, pero demuestra independencia y coherencia. No ha tenido reparo en decir lo que tenía que decir como Iglesia, defender la verdad y hacerlo de una manera serena y clara, sin atadura de ningún tipo mediática ni socialmente.

También se ha hablado mucho de su visita a Canarias por el tema migratorio.

La Iglesia siempre ha estado cerca de quienes sufren, defendiendo la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común. Al final, el mensaje del papa no es un mensaje político en el sentido partidista, sino una llamada a mirar a las personas, especialmente a las que atraviesan situaciones difíciles, a las personas sufrientes. Canarias representa hoy muchas realidades de sufrimiento: la inmigración, las tragedias en el mar, personas que llegan en condiciones extremas, el volcán... La Iglesia siempre intenta estar cerca de esas personas.

Canarias representa hoy muchas realidades de sufrimiento: la inmigración, las tragedias en el mar, personas que llegan en situaciones extremas...

¿Cree que León XIV puede tener un papel importante como mediador internacional?

La misión principal de la Iglesia es anunciar el Evangelio y llamar a la conversión. Desde ahí también se trabaja por la paz. Nosotros creemos que muchos conflictos nacen del egoísmo, de la falta de verdad y de la ausencia de conversión personal. Nuestra misión no es contentar a la gente y decir lo que quieren escuchar sino la defensa de la verdad. El papa recuerda constantemente esa necesidad de cambiar el corazón para cambiar también la sociedad. Y desde luego creo que su figura puede ayudar a generar diálogo y conciliación.

¿Cómo lo perciben los jóvenes?

Los jóvenes lo ven como una persona cercana, alegre y comprensible. Este verano estuvimos en Roma con unos 200 jóvenes de la diócesis y pudieron escucharlo directamente en una vigilia. Les habló de la amistad, de la importancia de vivir la fe en comunidad y de cultivar la vida cristiana. Ellos perciben en él serenidad y estabilidad, algo muy necesario hoy en día.

¿Puede esta visita acercarles a la Iglesia?

Yo estoy convencido de que sí. La presencia del papa siempre deja frutos. Antes fue San Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco, y ahora es León, pero más allá del estilo personal de cada uno, la presencia de Pedro siempre provoca algo en las personas. Nosotros rezamos especialmente para que esta visita dé frutos en conversiones y también en vocaciones, que es lo que suele suceder con estas citas tan multitudinarias.

La imagen que transmite es la de un pastor cercano a sus ovejas. Se acerca a la gente sin miedo, escucha, recibe cartas, regalos, saludos…

A muchos llama la atención su cercanía con la gente.

La imagen que transmite es la de un pastor cercano a sus ovejas. Se acerca a la gente sin miedo, escucha, recibe cartas, regalos, saludos… Y eso genera mucha ternura. Evidentemente, también es jefe de Estado y tiene responsabilidades diplomáticas, pero antes que nada es un pastor de la Iglesia.

¿Cuál cree que será la imagen más simbólica de la visita?

Probablemente la procesión del Corpus en Madrid. Ver al papa acompañando la custodia por las calles será una imagen muy potente y muy significativa para toda la Iglesia en España. Creo que será el momento culminante de todo el viaje.