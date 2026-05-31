El promotor de Les Naus de Alicante pactó cobrar más de 3,4 millones por la gestión de la cooperativa

El promotor de Les Naus, Francisco Ordiñana, no solo tuvo prioridad sobre otros socios de la cooperativa para adjudicarse uno de los siete áticos (sin contar los cinco reservados por ley para viviendas adaptadas) con que cuenta esta urbanización de pisos protegidos de La Condomina, sino que, además, firmó un contrato de prestación de servicios entre «Residencial Les Naus Coop. V. y Fraorgi SLU», su mercantil, en el que se asignó unos honorarios de más de 3,4 millones más IVA por la gestión de la sociedad.

El contrato está suscrito el 11 de diciembre de 2021 entre Ordiñana y los directivos de la cooperativa: Luis Alberto Meler, presidente; Vanesa Quero, vicepresidenta; y Trinidad Box, secretaria. Todos ellos también con áticos en la urbanización.

Gestora y comercializadora

Según recoge el documento, revisado al alza dos años después e incorporado a la causa que sobre las polémicas adjudicaciones está instruyendo la magistrada Amparo Rubio, «se contrata a Fraorgi como entidad gestora y a Iuvenale Somnia SL, empresa perteneciente al grupo de la gestora, como comercializadora» cuando, en palabras del propio Ordiñana, había una lista de espera de más de 2.000 personas para optar a estas viviendas. Aun así, se precisa que Iuvenale se encargará «de la comercialización y captación de socios».

Por las funciones a desarrollar por Fraorgi, que se resumen en «la gestión, administración, dirección, gobierno, representación y control», el documento recoge que las empresas de Ordiñana percibirán unos honorarios «por cuenta de la cooperativa y con cargo a la misma» de «un 10,50 % de los costes que figuran en el plan director de costes e ingresos totales», que se acaba fijando en 32.615.000 euros.

Es la quinta cláusula del contrato que se traduce en que «el total de honorarios mínimo pactado y contratado es del 3.130.000 más IVA» con la precisión de que «este importe únicamente será revisado al alza, debiéndose aplicar el porcentaje del 10,50 % y redondeo (también al alza) en caso de que aumentaran los costes». Y que «nunca podrán reducirse» el importe pactado.

Revisión al alza

La revisión aparece recogida en unas estipulaciones firmadas más de dos años después, en mayo de 2023, elevándose la cantidad en 300.000 euros con el resultado final de 3.430.000 euros más IVA. Se fija que la cooperativa abonará esos casi 3,5 millones a Ordiñana en dos plazos, la mitad «en cada certificación de obra en proporción a la ejecución de la misma y durante su duración». El resto, «una vez otorgadas las escrituras de adjudicación del 90 % de las viviendas y sus anejos». En caso de resolución voluntaria del contrato, se fija la devolución de los honorarios percibidos o pendientes de pago, según quién la propicie, más un millón de indemnización.

Pese a que el Ayuntamiento enajenó la parcela de La Condomina a un precio considerablemente inferior al de mercado al estar destinada a vivienda protegida, el contrato establece en su disposición séptima, anulada en las mismas estipulaciones en la que incrementaron los honorarios, unas primas para el caso de que, en vez de protegidos, se pudieran levantar pisos libres. O si se consiguiera una reducción en el precio del terreno.

Las dos primas

Apelando a «la coyuntura económica actual (diciembre 2021) que envuelve el sector», el contrato recogía que si Fraorgi, «defendiendo los intereses de la cooperativa, finalmente llegase a un acuerdo» con el Ayuntamiento o la Generalitat «para no desarrollar vivienda protegida, es decir, desarrollar vivienda libre», la mercantil de Ordiñana obtendría una prima en sus honorarios equivalente al 1 % de los costes que figuraran en el plan director (esos 32,6 millones) «una vez actualizado por la nueva circunstancia descrita». Y se apuntaba que, en ese caso, al coste de los pisos habría que sumarle un 4 % por los impuestos de que están exentas las viviendas protegidas y que siendo libres tendría que abonar la cooperativa.

También se añadía una prima para el supuesto de que llegase a un acuerdo con el Ayuntamiento y lograra una rebaja en los más de los seis millones que costó el suelo, reducción que se repartirán a partes iguales Fraorgi y la cooperativa.

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Reunión con Barcala y la edil

En su declaración como investigado, Ordiñana reveló que mantuvo una reunión con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y con la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, agraciada con un piso en Les Naus y quien dimitió 24 horas después de que este diario desvelara el escándalo de estas adjudicaciones, para reclamar la devolución del dinero que, según él, había pagado de más por el solar o, en su defecto, una compensación con otro terreno. Un encuentro del que no hay constancia en el expediente administrativo y sobre el que Barcala no ha dado ninguna explicación, pese a que se ha pedido reiteradamente tanto por los medios de comunicación como en el último pleno.