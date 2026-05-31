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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la reunión de hoy
Los sindicatos de docentes se reúnen a partir de las 18 horas con la conselleria para intentar acabar con la huelga indefinida
La novena reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes para intentar acabar con la huelga indefinida del profesorado valenciano, que este viernes ha cumplido quince jornadas lectivas, se ha avanzado a este domingo a las 18 horas.
Los docentes se concentraron el pasado viernes en la plaza de la Virgen de València, en las inmediaciones del Palau de la Generalitat donde el pleno del Consell celebra su reunión semanal, en el cierre de la tercera semana de huelga indefinida sin haber alcanzado un acuerdo con la administración sobre sus reivindicaciones.
Laura Florentino
El profesorado en huelga espera a las puertas de la Conselleria de Educació antes de la reunión clave
En estos momentos, el profesorado en huelga educativa se encuentra concentrado en la calle, a las puertas de la Conselleria de Educació, a la espera de poder entrar en la reunión prevista para esta tarde.
La consulta lanzada
Tres de los sindicatos (STEPV, CCOO PV y UGT-PV) lanzaron una consulta al profesorado sobre la penúltima propuesta de acuerdo de la Generalitat -ya que cuando se inició la votación, el último documento todavía no se había remitido- en la que el 91 % de los 30.014 docentes (de unos 78.000 que hay en la Comunitat) que votaron rechazó la oferta, y el 80 % se manifestó a favor de mantener la huelga indefinida
Cinco sindicatos participantes
Este domingo se celebra una nueva reunión entre los cinco sindicatos de la Mesa de negociación y la Conselleria de Educación, que será la novena desde que comenzó la huelga indefinida del profesorado de la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana el pasado 11 de mayo y en la que se analizarán las últimas propuestas de acuerdo enviadas por la Generalitat.
Las negociaciones de Educación y sindicatos por la huelga, a punto de arrancar
La novena reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes para intentar acabar con la huelga indefinida del profesorado valenciano, que este viernes ha cumplido quince jornadas lectivas, se ha avanzado a este domingo a las 18 horas.
Marta Rojo
Conselleria convoca a los sindicatos el domingo por la tarde para negociar
Ya hay fecha para que se retome la negociación para poner fin a la huelga educativa en la educación pública valenciana. Aunque inicialmente se había dicho que no habría mesa negociadora ni documentos hasta la semana próxima, la reclamación de los sindicatos ha surtido el efecto de avanzar en unas horas esa nueva cita. Finalmente será el domingo a las 18 horas cuando se retomará la conversación.
Marta Rojo
Tres sindicatos irrumpen en Conselleria y exigen que Ortí les reciba para seguir negociando
Los miembros del equipo negociador por parte de tres sindicatos -STEPV, CCOO y UGT- han irrumpido en la sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar para reclamar a la consellera Carmen Ortí que la negociación se mantenga abierta y concluya lo antes posible.
Marta Rojo
Un momento de tensión entre manifestantes y policía
En la concentración, que tenía restringido su espacio a la plaza de la Virgen, se ha vivido un momento de tensión cuando una de las personas que se manifestaba ha intentado salir de la plaza por la calle Navellos para ir a comprar algo a una tienda. Ha pasado el cordón y, una vez en la calle, la policía ha intentado que volviera, mientras la mujer explicaba que solo iba a una tienda un momento. Un agente le ha seguido hasta la puerta del comercio y luego le ha acompañado de vuelta a la plaza, una vez fuera, mientras la concentración coreaba "molta policía, poca educació".
J.M. López
La Policía Nacional impide el paso de los manifestantes al entorno del Palau
Ada Dasí
La huelga de docentes impide a 80 alumnos examinarse del graduado en la ESO en Torrent
La huelga de docentes ha impedido que los alumnos de la Escuela de Adultos de Torrent pudieran examinarse en la mañana de este viernes para conseguir el graduado en la ESO. Este es el único centro de Valencia en el que no se ha constituido el tribunal examinador.
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Marta Rojo
Los sindicatos exigen retomar ya la negociación
“Consideramos que la negociación no puede esperar al lunes, el profesorado, la comunidad educativa no puede esperar a que se tomen un fin de semana libre, eso no es tomarse en serio al profesorado ni a las familias”, ha destacado en declaraciones a los medios Beatriu Cardona, del STEPV. Pide que la Conselleria “cancele toda su agenda” para centrarse en avanzar en la negociación y, si no puede encargarse, que los responsables dejen su cargo. “La huelga está funcionando”, advierte.
Asegura Killian Cuerda, de UGT-PV, que es la institución la que tiene que hacer el esfuerzo de garantizar el normal funcionamiento del sistema educativo. Lo dice en respuesta a las declaraciones del president Pérez Llorca en las que repartía la responsabilidad del bloqueo entre ambas partes. “Están dilatando la negociación”, ha lamentado. “Llevamos tres semanas consecutivas exigiendo dignidad, tenemos delante una Conselleria que está haciendo prácticas auténticamente mafiosas”, ha dicho.
Coincide desde CCOO Herminia Fontins. “No estamos viendo buena voluntad por parte de la Conselleria”, ha criticado. “Es insoportable, no podemos más, la comunidad educativa no puede más y lo está diciendo bien claro: queremos mejoras para nuestro alumnado y para nuestras condiciones”, ha defendido.
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