Más referentes, más alumnas, más innovación: la UPV fortalece el papel de la mujer en las STEM

El número de mujeres matriculadas en grados científicos o tecnológicos crece progresivamente, pero no alcanza para abastecer la elevada demanda del mercado laboral español. Estudiar una carrera STEM (científica, tecnológica, ingenieril o matemática) proyecta un escenario más optimista en cuanto a empleabilidad, estabilidad laboral y mejores salarios. No sólo eso, las empresas de estos sectores reclaman una mayor presencia femenina en sus plantillas y en los puestos directivos, una tendencia que tiene su eco en las aulas.

No se trata solo de una cuestión de equidad, sino también de eficiencia y capacidad de innovación. Así de fácil, si la sociedad descarta a las mujeres, descarta una gran parte del talento (agravado por el hecho de que ellas sacan mejores notas) y un modo diferente de abordar y resolver problemas. Fomentar las vocaciones STEM femeninas es óptimo para la sociedad en la medida en que acelera y asegura el progreso de manera global. No en vano, el tablero estratégico de la relevancia tecnológica mundial también se juega en este frente.

La UPV cuenta en la actualidad con diversos grados científicos e ingenierías en los que la paridad ya es una realidad. / Vicente Lara Saez

En la actualidad, en las universidades españolas las mujeres representan el 30% del alumnado en carreras STEM. En el caso de la Universitat Politècnica de València (UPV), desde hace años se aprecia una evolución más acusada. Sin ir más lejos, lo corrobora el porcentaje total de mujeres matriculadas en la UPV, que ha pasado del 35% en 2010 al 44% actual. Si aproximamos la lupa a las titulaciones STEM, esta evolución se confirma en todas, incluso en las informáticas y las TIC, donde los porcentajes suelen ser más discretos. Es el caso de Ingeniería Mecánica, que ha pasado del 7% de mujeres en 2010 al 18% actual, o en Ingeniería Informática, del 9% al 18%, en el mismo período.

Progresión constante

El Grado en Tecnología Digital y Multimedia le abrió a Nuria López López las puertas de una firma como DAS Audio Group, donde entró hace tres años como ingeniera de software. Desde su experiencia, percibe una creciente presencia femenina en su entorno profesional, que se inició, precisamente, en la etapa universitaria: “En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación ya formé parte de un nutrido grupo de chicas. Y en mi empresa, desde que entré hace tres años, he visto cómo se ha doblado el número de compañeras. Creo que es importante sentir esa sensación de pertenencia y ver cómo no para de crecer el número de chicas en estos ámbitos”.

La UPV cuenta en la actualidad con diversos grados científicos e ingenierías en los que la paridad ya es una realidad. / Vicente Lara

El director de este grado, Germán Ramos, constata la “notable” escasez de profesionales en la rama de las tecnologías de la información y las comunicaciones en España. Si bien el número de mujeres que empiezan esta titulación varía cada año, Ramos nota cómo la voz femenina adquiere paulatinamente mayor protagonismo en sectores tradicionalmente masculinizados.

Ingenierías con más mujeres que hombres

El camino está trazado, y a la vista está que es posible decantar la balanza. La UPV cuenta en la actualidad con diversos grados científicos e ingenierías en los que la paridad ya es una realidad. El Grado en Ingeniería de Organización Industrial, que forma profesionales con una sólida base científica y tecnológica para dirigir equipos en las áreas de producción y control de calidad de las empresas, sumaba en 2010 la cifra de 37 alumnas matriculadas en sus cuatro cursos. Actualmente, la cifra es de 186 sobre un total de 399, es decir, se ha multiplicado por cinco en 15 años, hasta llegar al 46%.

El director académico del título, Carlos Andrés, destaca que el alumnado femenino del título suele tener un rendimiento académico “muy alto y una muy buena colocación al acabar la carrera”.

Iniciativas UPV para despertar vocaciones

Detrás de este fenómeno hay diversos factores, como una percepción más realista de estos grados, la lucha contra la desigualdad de género en estas áreas en particular, contrarrestar ciertos prejuicios o visibilizar a referentes femeninos, entre otros.

La Universitat Politècnica de València lleva a cabo desde hace años diversos proyectos e iniciativas en esta línea, como los programas Praktikum o Up! Steam. Ambos promueven las vocaciones científicas entre el alumnado de primaria y secundaria, con especial hincapié y dedicación en el colectivo femenino. Los resultados acompañan, ya que la participación de alumnas en ambos casos no para de crecer, hasta la casi paridad (45%) en el caso de Up! Steam.

La UPV cuenta en la actualidad con diversos grados científicos e ingenierías en los que la paridad ya es una realidad. / Vicente Lara

Otro caso es el de Dones de Ciència. Este proyecto consiste en la instalación de murales artísticos en centros educativos protagonizados por mujeres científicas que rompieron barreras hasta convertirse en auténticos referentes, y que cuenta ya con 49 murales repartidos por toda la Comunitat Valenciana e incluso fuera, como es el caso de la factoría de SEAT Martorell. Sin duda, una manera muy eficiente (incluso premiada) de mostrar lo que las mujeres pueden conseguir en estos ámbitos, a fin de despertar vocaciones científicas a edades cada vez más tempranas.