20 películas en 10 años: así es el convenio que ha firmado la productora Good Films con Ciudad de la Luz

Ciudad de la Luz da luz verde a un proyecto que apuesta por el presente y el futuro de los estudios de cine. El complejo cinematográfico ha cerrado un acuerdo con Good Films Studios que garantiza la presencia durante los próximos diez años en Alicante de la productora, con la intención de rodar dos producciones anuales en Alicante. Cada una de estas películas, según se ha especificado durante una atención a los medios de comunicación, contará con un presupuesto de entre 18 y 24 millones de euros, en función de las necesidades de producción.

"Estamos muy ilusionados por llegar a Ciudad de la Luz, un complejo que, sin duda, será el mayor centro cinematográfico de Europa", ha manifestado Juan Carlos Gonzálvez, director general de la productora, en un acto que llevaba por título "Una apuesta de presente y futuro para Ciudad de la Luz", en el que se han desgranado tanto los planes de rodaje como la intención de dinamizar el sector audiovisual juvenil de cara al futuro "para hacer aún más grande este hub audiovisual".

Un momento de la visita a uno de los platós de Ciudad de la Luz, donde se rueda "The People of the Book" / PILAR CORTES

El acto ha arrancado con una visita a las localizaciones donde este mismo lunes da comienzo el rodaje de la cinta The People of the Book, que utilizará uno de los platós del complejo, su edificio de apoyo, el tanque de agua exterior y los talleres de producción. El interior de uno de los platós simulaba un museo de historia y, en unos días, tras finalizar las grabaciones en esa localización, se transformará en un pabellón de pintura en Sevilla con arcos árabes. "Es una de las películas más duras que hemos hecho", ha puesto de manifiesto Eduardo, diseñador de producción de la película, quien destaca "los saltos de época que presenta y los cambios de localización y de dirección artística que eso supone".

En la visita han estado presentes, además del equipo de la productora y de Ciudad de la Luz, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Lloraca; la consellera de Industria, Marian Cano; y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Además de presenciar los trabajos en interiores, también se visitaron los exteriores, donde se están reconstruyendo dos campos de refugiados, uno ambientado en Turquía y otro en Grecia. Asimismo, esta producción tiene previsto utilizar durante al menos dos jornadas el célebre tanque de agua donde se rodó, entre otras, la película Lo imposible.

Un plan actual con seis producciones

Según ha desgranado Gonzálvez, actualmente la productora tiene seis películas entre manos, entre las que se encuentra la que está actualmente en fase de rodaje. "La segunda película empezará a tomar forma entre junio y julio. Se llama American Paradise", ha puntualizado. Tras ella llegarán The Man Who Stole the Sky, con la que esperan contar con Penélope Cruz en uno de los papeles; Duchess of Malfi; Seventh Most Important Thing; o The Postcard Killer 2, cuya primera entrega contó con el estadounidense Jeffrey Dean Morgan como protagonista.

"Todas van a ser coproducciones porque tenemos que irnos al Reino Unido a hacer la postproducción", ha puntualizado. "En España no tenemos equipos que puedan encargarse de esto con la suficiente calidad", ha añadido. No obstante, sus planes de futuro pasan por trabajar con perfiles júnior en prácticas que permitan fortalecer un equipo capacitado para asumir este tipo de producciones en el futuro más cercano.

Uno de los escenarios, que recrea un campo de refugiados / PILAR CORTES

De esta manera, se ofrecerá una oportunidad laboral a jóvenes locales talentos a largo plazo, con la intención de que se incorporen en una primera producción y, al finalizarla, pasen a una segunda con mayor experiencia. "Eso les llevaría a un tercer proyecto ya como personal cualificado", apunta. La intención es que en este proceso de tres largometrajes los jóvenes en prácticas pasen a ser unos profesionales del sector en cada una de sus áreas.

Los llamados perfiles júniors son, por tanto, una especie de cantera dentro del sector audiovisual que busca solventar uno de los hándicaps que, según ha especificado, existe en esta zona. La experiencia se generará sobre el terreno dentro de la propia productora, donde los trabajadores irán formándose en las diferentes áreas de la producción. Esto podría contribuir a paliar la falta de profesionales en este ámbito "y permitiría evolucionar hacia un modelo de producción propia en el que no dependiéramos de coproducciones con el Reino Unido", subraya el director general.

Problemas de cara al futuro

Durante su intervención, Gonzálvez ha expuesto tres problemas que suponen un inconveniente para las grabaciones en esta localización "pero esperamos contar con las autoridades para poder revertir la situación". Una de ellas es la de la falta de profesionales del ámbito de la postproducción, ya comentada, y otro es la falta de talento local. "Para nosotros es difícil encontrar personas de aquí que sean capaces de dar el servicio que necesitamos a las películas", señala. El plan de júnior busca solventar estas dos primeras cuestiones.

La tercera problemática, como ha contado la productora británica Miriam Segal, es la necesidad "de tener un ecosistema de proveedores que sean capaces de dar el servicio suficiente a unas producciones de esta magnitud". El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha argumentado que desde el Consell se toma nota de todas las necesidades y ha expresado a Good Films que "han tomado una buena decisión".

Reactivar los estudios

"Estos estudios se construyeron con una gran visión de futuro pero, desgraciadamente, en una época donde se miraba hacia el pasado, se perdió el tiempo de mirar al futuro y no se dieron cuenta del potencial que había aquí, ha puesto de manifiesto Pérez Llorca. Ahora, la llegada de esta productora permitiría una planificación de 20 películas en 10 años, lo que se traduce sobre el papel en una media de dos rodajes anuales. Esta noticia, además, se suma a la inyección de cinco millones por parte de la Generalitat para el rodaje de la cinta de Disney Enredados.

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"Tener un plan consiste en saber lo que quieres hacer y en creer. Y con esa base se consiguen los resultados que tenemos aquí, habiendo diseñado una estrategia que garantiza que siempre haya actividad en la Ciudad de la Luz", ha remarcado el presidente de la Generalitat Valenciana en un acto que contó con docentes manifestándose a las puertas del complejo cinematográfico. "Iniciamos un camino que va a durar muchos años, que va a traer grandes éxitos tanto para la productora como para toda la sociedad valenciana", ha finalizado.