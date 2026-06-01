El alcalde de Nules 'dimite' (por adelantado) y a través de instagram

El alcalde de Nules, David García, ha anunciado este lunes a través de sus redes sociales que deja la política activa. Lo hará cuando termine este mandato, dentro de un año. No volverá a presentarse a ningún proceso. La cuestión es que García, además de alcalde, es el impulsor de Unión Municipalista, el proyecto en que se acompaña del alcalde de Ontinyent, Jorger Rodríguez, y que se ha convertido en un paraguas que une a todas las marcas independentes.

Aunque aún no hay nada definitivo, la idea era que la marca municipalistas se presentara a las próximas autonómicas. De hecho, recientemente han presentado en las Corts una iniciativa legislativa popular para rebajar el listón electoral. Ens Uneix quiere hacer valer su influencia sobre el PP para lograr que la representación sea más accesible, y no del 5 % de los votos autonómicos, como ahora ocurre.

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No es habitual que un político dé un paso atrás cuando se está en un puesto de representación. García, según señala, se retira por motivos personales, para formar una familia y volver a su actividad a tiempo completo (es docente), y también por coherencia respecto a la limitación de mandatos y la regeneración política. Con todo, señala que seguirá vinculado a su proyecto político municipalista.