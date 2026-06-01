Cajas de resistencia o 'crowfundings' sin afiliación y por comarcas para apoyar al profesorado de huelga: la propuesta de UGT

La caja de resistencia para el profesorado valenciano, impulsada por Escola Valenciana y la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), lleva recaudado más de 150.000 euros después de una donación proveniente de los docentes de las Illes Balears. El objetivo es generar un fondo para ayudar a los docentes en huelga indefinida y que el impacto en la nómina sea menos intenso. Al inicio de la cuarta semana de huelga, UGT lanza un modelo alternativo -complementario, en realidad- para configurar una serie de fondos no adheridos a ninguna entidad sindical, descentralizados por comarcas y gestionados a través de entidades locales. Es una medida para generar una "estructura solvente y organizada" para permitir su "funcionamiento con garantías" a nivel técnico y jurídico.

Se trata de un modelo diferente al utilizado habitualmente porque se basa, según explica Kilian Cuerda de UGT, en un planteamiento "mucho más abierto" en el que este fondo económico se convierte en una "herramienta colectiva en manos del profesorado en huelga y de las asambleas de centro" y no "bajo el control de un sindicato concreto". El modelo pretende que se constituyan asociaciones sin ánimo de lucro en cada ámbito determinado; bien sea el centro, el barrio, el distrito, el término municipal o la comarca. Los docentes serían socios de esta entidad y podrían obtener los fondos a través de transferencias de ayuda adheridas a "campañas de solidaridad". La persona huelguista asociada tendría que presentar la documentación. Los recursos serían repartidos según criterios solidarios de reparto. La cuantía más realista de ayuda es la del 50% del descuento en nómina por la huelga, que sería el objetivo a alcanzar.

El sistema, además, busca "involucrar a la sociedad civil y local" en la lucha por la escuela pública, uniendo tanto a los docentes como a la población general en esta convocatoria. El siguiente paso, ahora, será formar a los huelguistas que quieran constituir cada una de las entidades para transmitirles el método adecuado de llevarlo a cabo. El modelo puede ser variable y, dependiendo de la cantidad de centros en cada municipio o comarca, podría cambiar su ámbito; en ciudades grandes, como Torrent, podría ser local y, en otras zonas como en los Serranos, con formato comarcal.

Agilizar los trámites

Otra de las cuestiones de este modelo descentralizado es que podría ayudar a gestionar de forma más ágil y sencilla porque si se hace de forma conjunta, puede involucrar a más de 40.000 docentes. En los días de mayor seguimiento, la adhesión al paro ha superado el 50 %. Bajo esta fórmula conjunta, las cantidades a manejar también serían mucho más abultadas; por el momento, la caja tiene que encontrar la fórmula para repartir los más de 150.000 euros y analizar el seguimiento y situación de los más de cada una de las 40.000 solicitudes que podrían solicitar esta ayuda. Cabe recordar que la pérdida en la nómina puede alcanzar los 150 euros por día de huelga y podría suponer tener que revisar más de 300.000 nóminas, ya que la pérdida retributiva se repartirá en dos o tres mensualidades diferentes.

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El objetivo del sindicato es que las diferentes cajas de resistencia pudieran ayudar a paliar hasta un 50 % de la pérdida salarial. Además, contar con iniciativas a dos niveles -uno general y otro descentralizado- permite mantener la ayuda más en el tiempo y, "aunque el flujo sea más modesto -, comenta Cuerda- y estable". Y en un entorno en el que "conoces a la gente".