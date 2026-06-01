Protestas
Las claves de la cuarta semana de la huelga indefinida de profesores en Valencia
Las nuevas reuniones serán hoy y el miércoles en mesas temáticas con las direcciones generales correspondientes en materia de inclusión, plantillas, ratios, valenciano, infraestructuras y Formación Profesional
"La consellera nos ha dicho que no se reabrirá la negociación de la retribución", aseguraban los representantes sindicales del STEPV, CCOO y UGT tras reunirse de forma exprés a las 22.45 horas de este domingo con la consellera de Educación, Carmen Ortí, quien les comunicó que no tiene intención de reabrir la negociación de la retribución salarial.
Ortí les emplazó, de nuevo, a dos reuniones hoy lunes 1 de junio en la conselleria a las 9 y a las 13 horas, pero la mayoría sindical ya ha anunciado que la plantarán y que el encuentro será "semipresencial" ya que ANPE y CSIF han comunicado que la harán de manera telemática porque "temen por su seguridad".
Los encuentros serán hoy y el miércoles en mesas temáticas con las direcciones generales correspondientes en materia de inclusión, plantillas, ratios, valenciano, infraestructuras y Formación Profesional, y ha dado por cerrada la subida salarial pactada con CSIF y ANPE.
El acuerdo firmado
Así que el debate entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes ha quedado encallado en el apartado de las retribuciones, uno de los puntos más sensibles de la negociación y sobre el que ya existe un acuerdo firmado por ANPE y CSIFque deja una mejora retributiva de 200 euros de aquí al año 2028, con la novedad de que los últimos 50 euros se vinculen al IPC.
Sin embargo, las otras tres organizaciones sindicales han reclamado que la cuestión vuelva a ponerse sobre la mesa tras constatar, según han explicado, que ha sido el aspecto que mayor rechazo ha generado en la consulta realizada este fin de semana entre el profesorado.
Los sindicatos que rechazan el planteamiento actual defienden que la subida salarial debe reabrirse para facilitar la firma de un acuerdo de bases que permita avanzar hacia una salida al conflicto. Según sostienen, ese documento sería necesario para empezar a cerrar la negociación, aunque requeriría posteriormente nuevos desarrollos y concreciones.
En este contexto, las organizaciones sindicales han trasladado a la consellera de Educación, Carmen Ortí, la petición de que consulte con el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, la posibilidad de incorporar una nueva propuesta en materia retributiva.
La negociación queda así pendiente de la respuesta de la Conselleria y de la eventual intervención de Hacienda, en un momento clave para tratar de reconducir el conflicto educativo.
Ortí: "El principal obstáculo"
Por su parte, Carmen Ortí consideró que "el principal obstáculo" para cerrar un acuerdo ya no se encuentra en las cuestiones educativas, sino en la exigencia de algunos sindicatos de reabrir el pacto salarial alcanzado previamente con otras organizaciones sindicales.
"Lo que no vamos a hacer es romper de manera unilateral un acuerdo que ya tenemos cerrado con una parte de las organizaciones sindicales", ha señalado en referencia al pacto suscrito por ANPE y CSIF, los otros sindicatos presentes en la Mesa Sectorial.
"No hablaría bien de nosotros que nos sometiésemos ahora a presiones y rompiésemos un acuerdo que ya hemos firmado previamente", finalizó.
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