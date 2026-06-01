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Huelga educativa

Los comedores escolares se suman a la movilización: "Tenemos hasta 40 alumnos por monitor"

Una protesta convocada por UGT ha cortado la calle frente a Conselleria y denuncia ratios "aberrantes"

Protesta de monitores de comedores escolares frente a Conselleria

Protesta de monitores de comedores escolares frente a Conselleria

Marta Rojo

Marta Rojo

Marta Rojo

València

La sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar ha vuelto a ser, este lunes, punto caliente de la movilización educativa. Los monitores de comedores escolares han convocado, a instancias de UGT, una protesta ante la Conselleria coincidiendo con el primer día de la cuarta semana de huelga en la enseñanza pública valenciana. No hacen huelga, como la jornada del mes pasado, pero sí han decidido sumarse a la presión en la calle. El colectivo de monitories denuncia que las condiciones en los comedores escolares se han deteriorado en los últimos años hasta un punto insostenible y reclama una revisión de las ratios, los tiempos de atención y las jornadas laborales.

Ante la pancarta, con el lema 'Por una ratio justa, mejor calidad en comedores escolares', que ha cortado la calle, Amparo Pla ha criticado los servicios mínimos fijados durante la huelga del pasado mes, que ha calificado de “aberrantes”, y ha señalado que el problema no se limita a las empresas adjudicatarias, sino a unas ratios que, según ha afirmado, “están sobrepasadas desde 2017”. A su juicio, esta situación impide ofrecer un servicio de calidad al alumnado.

Sin apoyo a la inclusión

Pla ha explicado que el apoyo que reciben algunos niños y niñas con necesidades educativas especiales durante el horario lectivo desaparece en el comedor. “En las aulas sí que tienen el apoyo de los educadores, pero dentro del comedor ese apoyo desaparece”, ha señalado. “Acabamos con un estrés imposible”, ha afirmado, y ha apuntado a un aumento significativo de bajas por ansiedad dentro del colectivo.

Protesta de los profesionales de comedores escolares

Protesta de los profesionales de comedores escolares / Daniel Tortajada

Otra de las cuestiones denunciadas es la reducción del tiempo de trabajo en los comedores. Según Pla, muchas jornadas que antes eran de tres horas se han reducido a dos, pese a que el número de niños atendidos sigue siendo el mismo. En el caso del alumnado de mayor edad, ha indicado que en ocasiones disponen de apenas “10 o 15 minutos” para entrar, comer y salir.

Hasta 40 alumnos por monitor

El colectivo también denuncia salarios bajos y jornadas parciales muy reducidas, pese a la responsabilidad que asumen. Pla ha señalado que puede haber “hasta 40 niños de seis años con un solo monitor” y ha criticado que no se incorpore otro profesional hasta que se supera el siguiente múltiplo de cinco en la ratio establecida. Las ratios son, también en los comedores, caballo de batalla de los profesionales.

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Hace casi un mes, el 4 de mayo, la UGT convocó una jornada de huelga. El sindicato denunciaba que la realidad de los comedores es compleja y "problemática" en algunos casos. Con cada vez mayor frecuencia, se demandan múltiples menús adaptados, ya sea por razones culturales, sanitarias y éticas. A eso se suma la atención más individualizada que requieren los niños y niñas con diversidad funcional o necesidades específicas de aprendizaje. Además de todo eso, un nuevo Real Decreto establece normativas para el consumo de productos más sostenibles y orientados a una alimentación sana y equilibrada.

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