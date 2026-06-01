Los consejos de Carmen Serrano, una alumna de 14 en la PAU: "Dormir bien y distraerse con los amigos" antes de entrar al examen"

Es imposible hacerlo mejor en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) que Carmen Serrano hace dos años. Sacó un 14 de 14 en los exámenes, la perfección, y eso le permitió escoger la carrera deseada, Ingeniería Aeroespacial, para la que necesitaba mucha nota. Eso le hizo "ir un poco agobiada" antes de las pruebas: "Recuerdo mucho estrés y unos nervios enormes", explica a la vez que reconoce que pude contenerlos con la ayuda de su familia y amigos. La experiencia la llevó al límite y le enseñó una cosa importante: relativizar y darse cuenta de que "tampoco era tan importante" porque, de no haber entrado a ese grado, habría cursado cualquier otra ingeniería. El primer aviso lo sintió al recibir la nota, un 14, porque "me sentí vacía" mientras todo el mundo "empezó a felicitarme". "No me sentí tan bien como esperaba", añade.

Ese aprendizaje ha hecho que se tome la carrera de otro modo, buscando "el equilibrio entre mi vida personal y académica" porque, durante la PAU, no era "consciente de todo el estrés que estaba cargando, lo había normalizado". Esta balanza es para ella lo "más importante" ahora y, por tanto, intenta no preocuparse "en exceso". No es el mejor expediente académico de su promoción porque "hay gente muchísimo más lista que yo", pero tampoco es su objetivo ahora, como sí lo era hacerlo lo mejor posible en las PAU. En retrospectiva, piensa en esa Carmen de hace dos años, hecha un manojo de nervios, a quien le daría un gran consejo: "Le diría que todo saldrá bien, que confíe un poco más en sí misma porque ha trabajado mucho".

Carmen no esconde la satisfacción que está sintiendo por sus actuales estudios, está acabando segundo de grado en la Universitat Politècnica de València (UPV), aunque "se centra más en la aeronáutica" de lo que esperaba y no le hubiera importado -puede que lo prefiriera- "haberme metido en electrónica o telecomunicaciones".

Principales consejos

La pregunta de Levante-EMV la ha pillado un poco desprevenida; nunca es sencillo examinarse a uno mismo y darse consejos. Le es más fácil darlos a los más de 20.000 estudiantes que realizarán el examen, aunque reconoce que "cada uno afronta las pruebas un poco como puede". Su principal consejo es dormir bien, no repasar la noche antes, sino dedicarse a "hacer cualquier otra cosa, ya sea leer, dibujar o estar con los amigos". "No es buena idea dormir poco y matarse a estudiar si al día siguiente tienes un examen tan importante", añade.

¿Alguna recomendación más?, le planteamos. Lo piensa unos segundos antes de dar la respuesta. "Al entrar, es importante dedicar cinco o diez minutos, los que hagan falta, para leer bien el examen", afirma. Y prosigue: "Yo prefiero empezar siempre por las partes que creas que van a ser más fáciles de llevar a cabo para ir calmando los nervios". No lo es todo el contenido, sino también el continente en un examen, así que aconseja "tener una buena presentación, que sea lo más legible posible" y "cuidar mucho la ortografía".

Las universidades -por ejemplo, la Complutense de Madrid a EFE- ofrecen otras claves, como organizar bien el tiempo y estructurar las respuestas antes de escribir, planificar bien el estudio, distribuir las asignaturas en distintos días o realizar técnicas de respiración y relajación para ayudar a reducir la activación emocional. Este año, en la Comunitat Valenciana, la prueba llega con la gran novedad de los detectores de frecuencia para evitar el uso de dispositivos electrónicos o de inteligencia artificial.

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