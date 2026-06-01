Educación refuerza su equipo comunicativo

El equipo de comunicación de la Conselleria de Educación, Universidades y Cultura se mueve. En un momento intenso para el departamento que encabeza Carmen Ortí, con la huelga indefinida que este lunes afronta su cuarta semana, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado la incorporación de una nueva asesora "de asuntos generales" para este departamento. Es la periodista Patricia Orduna que tomará uno de los puestos que quedaron vacantes a principios de mes en la conselleria tras la salida de Marc Agliata.

Agliata fue fichado en enero cuando Ortí aterrizó al Gobierno valenciano. Su primera función fue la de jefe de prensa, según el DOGV. No obstante, en abril fue reubicado como "asesor de asuntos generales" tras la llegada de Vanessa Sanchis como jefa de prensa. Un mes después, Agliata fue cesado también de estas últimas responsabilidades quedando fuera de la conselleria.