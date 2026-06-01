El presupuesto en FGV se reduce en 37 millones, con la mejora de las frecuencias y la compra de trenes aún pendiente

El presupuesto de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para 2026 se reduce en 37 millones para 2026, según el proyecto de presupuestos presentado el pasado viernes, que inicia ahora su tramitación parlamentaria. El capítulo de Infraestructuras Públicas también se reduce de 368,7 millones a 257,5 millones, un 30,2%. Una mala noticia para las necesidades del transporte público en las áreas metropolitanas de València y Alicante, necesitadas de medios de transporte fortalecidos que favorezcan la movilidad sostenible. Sobre todo en el caso de Metrovalencia, donde el transporte metropolitano aún espera la completa ejecución de los sucesivos planes de mejora de frecuencias y adquisición de nuevos trenes que se han anunciado y presentado en 2021, 2022 y 2025.

Por el contrario, desde la vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, que dirige Vicente Martínez Mus, aseguran que "el presupuesto del próximo año asciende a 1.100 millones de euros. Una vez finalizado el grueso de las obras de reconstrucción de infraestructuras y gestión de residuos ahora el presupuesto se centra en acciones a medio y largo plazo para hacer el territorio más resiliente a futuros fenómenos meteorológicos extremos". Y destacan que "las cuentas destinan más de 185 millones de euros para el Comisionado para la Recuperación mientras que se destina también un esfuerzo importante tanto a transportes (187 millones) como a infraestructuras terrestres (257 millones)".

El grueso del capítulo de Infraestructuras Públicas del proyecto de presupuestos de 2026 vuelve a centrarse en el mantenimiento de las carreteras autonómicas con 98,1 millones previstos para las tres provincias en 2026. Los proyectos que reciben una mayor inversión son actuaciones de reconstrucción en municipios afectados por la dana: 2,1 millones para la conexión ciclopeatonal y el puente del Camí de Torrent entre Picassent y Alcàsser; 1,5 millones para la reconstrucción de ciclorrutas en la CV-36, CV-33, etc... O 1,1 millones para la reconstrucción de puentes en Picassent (Font de l'Omet), Bugarra, Calles, en el barranco del Poyo, en Chiva, Pedralba (1,1 millones) o Utiel (3,1 millones).

Por el contrario, para nuevas infraestructuras ferroviarias sólo se destina 1 millón de euros que se desglosa en cantidades testimoniales para estudios como la prolongación de la Línea 10 de Metrovalencia tramo Estación de Alicante-Empalme; la extensión de la red del TRAM de Alicante y las estaciones intermodales de Torrent Centro y Valencia Sur. O viejos conocidos de la planificación ferroviaria como "la Implantación de servicios ferroviarios entre Gandía, Oliva y Dénia".

Respecto a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), de la empresa pública sólo se conocen los 74,6 millones previstos en el capítulo de inversiones reales, que no se desglosan habitualmente en el proyecto de presupuestos de la Generalitat que en 2026 se prevé de 319,31 millones, un total de 37 menos que en 2025 que ha ascendido a 356,77 millones.

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En octubre de 2025, FGV presentó el Plan de Actuaciones 2026-2030, la hoja de ruta para el resto de la década que prevé invertir 839 millones de euros para "mantener, modernizar y ampliar la red en servicio en València y Alicante". La reconstrucción de las líneas 1 y 2, las más afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, y la reconstrucción de las instalaciones de València Sud, gravemente afectadas por el barranco del Poyo, han supuesto la inversión de más de 100 millones de euros. Entre las actuaciones previstas en el Plan de Actuaciones 2026-2030 se prevé la mejora de las frecuencias, con el objetivo de ofertar trenes "cada 12 minutos en gran parte de la red en superficie". Además de la "adquisición de material móvil con la incorporación de 22 nuevos tranvías fabricados por Stadler Rail Valencia de los cuales 16 serán para la provincia de Valencia y 6 para Alicante", además de "la incorporación de unidades de metro a partir de 2029 para hacer frente a futuras ampliaciones. Para ello, se destinarán 185 millones de euros".