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Calor extremo en la Comunitat Valenciana: la Aemet lanza el aviso amarillo por temperaturas máximas que rozarán los 40 ºC
Los termómetros registrarán una subida notable en Alicante, donde se esperan registros generales de hasta 38 ºC, mientras que en la zona de Orihuela se podrán superar los 39 ºC
El inicio del mes de junio llega con una situación meteorológica marcada por calor intenso en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por temperaturas máximas de cara a este martes, 2 de junio, debido a un ascenso térmico que dejará valores significativamente altos.
Según los datos proporcionados por la Aemet, en la Comunitat Valenciana, la jornada del martes presentará un cielo poco nuboso en términos generales. No obstante, la evolución diurna propiciará intervalos de nubes por la tarde en el interior del tercio norte, donde existe una baja probabilidad de chubascos acompañados de tormenta.
Máximas de 39 ºC
El fenómeno más significativo del día será el ascenso localmente notable de las temperaturas máximas en el extremo sur, donde se registrarán estos valores significativamente altos. Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios en toda la autonomía.
El aviso amarillo por temperaturas máximas permanecerá activo en el litoral sur de Alicante a partir de las 14:00 horas, esperándose registros generales de hasta 38 ºC, mientras que en la zona de Orihuela se podrán superar los 39 ºC.
Respecto al régimen de vientos, se espera viento flojo de dirección variable durante la mañana. Al llegar el mediodía, el escenario tenderá a noroeste en el interior del extremo norte, a componente oeste en el resto del interior, y a componentes sur y este en el litoral. No obstante, la Aemet advierte de que no se descartan rachas de viento muy fuertes en zonas expuestas del interior norte de Castellón durante la segunda mitad del día.
Descenso térmico
El escenario climatológico experimentará un vuelco radical de cara al miércoles, 3 de junio. El fenómeno más significativo de esta jornada será el descenso localmente notable de las temperaturas máximas en la mitad sur, aliviando de forma inmediata el episodio de calor extremo vivido el día anterior en Alicante.
El cielo se mostrará poco nuboso en general, aunque se prevén intervalos nubosos en el litoral central y en el norte de Alicante durante la primera mitad del día. Asimismo, el pronóstico meteorológico no descarta la aparición de chubascos aislados por la mañana en el norte de Alicante y en el sur de la provincia de Valencia.
En el apartado de temperaturas, las mínimas registrarán un descenso en el norte de Alicante y en el resto del interior, experimentando cambios ligeros en las demás zonas de la región. Las máximas bajarán de forma generalizada y contundente en toda la mitad sur.
Por último, el viento soplará flojo, con intervalos de moderado. En el extremo norte será de componente noroeste —zona donde no se descartan rachas muy fuertes en áreas expuestas durante la madrugada—, girando a sureste por la tarde. En el resto de la Comunitat Valencia, predominará el viento flojo del nordeste, el cual rolará a sureste a partir del mediodía, registrándose intervalos de intensidad moderada en el litoral central y norte.
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