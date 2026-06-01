Un "funeral" por las EOI denuncia la falta de recursos y los recortes de grupos

“Hermanas, hermanos, profesorado y alumnado nos hemos reunido hoy aquí para despedir a nuestra querida educación pública de la que todos formamos en su vertiente de idiomas para adultos. Falleció tras larga enfermedad por falta crónica de recursos, agravada por sucesivas oleadas de recortes, en especial en estos últimos tres años”. Las frases las entona una mujer vestida de negro de los pies a la cabeza, con un velo que le cubre el rostro. En el suelo hay una lápida. A su alrededor, decenas de personas vestidas también de oscuro tienen gesto grave. Es el “funeral” por las Escuelas Oficiales de Idiomas, una acción reivindicativa que ha organizado el profesorado de la EOI de València-Saïdia en el primer día de la cuarta semana de huelga educativa indefinida.

Lo han hecho este lunes por la tarde, justo cuando dan comienzo las pruebas de certificación de idiomas. Las acciones se están llevado a cabo todo el día en las diferentes escuelas, también comarcales como la de Llíria, donde se han colgado pancartas para intentar impedir el paso a las pruebas. En la de Saïdia, la más grande de la capital valenciana, el “funeral” ha leído una elegía, ha circulado en procesión por el carril bus y, tras esa protesta, muchos profesores han vuelto a sus aulas, donde lo más probable es que no puedan celebrarse las pruebas orales por el seguimiento de la huelga y el “caos” en los servicios mínimos, y sí, quizá, las escritas.

"Funeral" reivindicativo por las EOI / Miguel Ángel Montesinos

Izaskun Cortázar es profesora de euskera de la EOI y Eva Alcaraz, de italiano en la misma escuela, y han vivido la progresiva degradación de esta modalidad de enseñanza de idiomas. “Hace tres años nos recortaron 61 profesores,8.400 alumnos, y 244 grupos”, han denunciado. Fue en el marco de un cambio de modelo. “Están imponiendo el modelo online con grupos de 40 alumnos, eliminando muchos grupos presenciales de alumnos que quieren estudiar presencialmente”, lamentan.

Denuncian el "desmantelamiento"

Añade Eva que, en contra de lo que se indicaba en el programa electoral del PP, “también están desmantelando las escuelas pequeñas, comarcales”. “Están desapareciendo, están eliminando lenguas, están despidiendo profesores, y todo eso significa que la enseñanza pública, las escuelas oficiales de idiomas están desapareciendo”, lamenta. El desmantelamiento, añade, no ha parado durante la negociación en el marco de la huelga. “Y ahora hemos sabido que, además, durante la huelga han propuesto nuevos recortes para el curso que viene de al menos 40 grupos en todas las escuelas oficiales de idiomas”, ejemplifica.

Asimismo, denuncian que no solo se recortan horas de docencia, sino también de dedicación a la coordinación de los departamentos, de igualdad, de ayuda a la tecnología. Y lenguas enteras: “Lenguas como polaco, finés, neerlandés y rumano están desapareciendo porque están eliminando los grupos”.

Destaca Izaskun que eso elimina posibilidades de aprender idiomas a precios populares. “Y hay lenguas que en muchas academias ni la encuentras, porque no es que pudieras estudiar en cualquier sitio, o árabe, o chino, o japonés, o muchas lenguas, incluso portugués, no es tan fácil encontrarlas, y pasas de pagar menos de 100 euros al año a 120 euros por mes”, dice.

En la justificación de los recortes se incluye que estas escuelas perdían “demasiada masa de alumnado”, dicen ambas. “Claro, porque son personas adultas que tienen hijos, que están cuidando de sus padres, que tienen problemas de salud, que cambian de trabajo y se van a vivir fuera”, explica Izaskun. Pero consideran que la modalidad online no soluciona ese problema, sino que lo agrava. “Yo cuando estaba en Alicante perdía alrededor de un 10% del alumnado, ahora estoy perdiendo un 60 o 70% en telemático”, detalla.

"Funeral" reivindicativo por las EOI / Miguel Ángel Montesinos

Ella ha sobrevivido a las oleadas de recortes, dice, pero lo ha hecho sola. “En euskera, éramos cuatro profesores, tiraron a un 75% de la plantilla y yo me quedé sola dando las clases que hacíamos antes entre cuatro personas pero online”, lamenta. Pero añade su compañera Eva que la reducción de grupos no se hace siquiera en función de la demanda, porque entre los más recortados están los grupos de, por ejemplo, español para extranjeros o inglés”.

Por eso se suman a las protestas en el marco de la huelga. “Sobre todo lo que queremos es diálogo, intención de mejorar, de entender cuáles son los problemas, porque hay escuelas también que tienen problemas de infraestructuras, como Quatre Carreres, que no tiene aire acondicionado, o afectadas por la dana”, resume Eva.

Más de 600 alumnos afectados

Según los datos recopilados por docentes, que no han llegado aún a contar el impacto en las EOI de València ciudad, más de 600 alumnos en diferentes escuelas, sobre todo comarcales, se han visto afectados por la suspensión de los exámenes orales de certificación en diferentes idiomas. Las pruebas orales, que requieren de un docente para cada dos personas y duran casi media hora, son más exigentes para cubrirse con los servicios mínimos que las pruebas escritas, donde un mismo examinador puede cubrir a un aula con decenas de personas. Por eso, el alumnado afectado por la suspensión de los orales ha podido recoger un certificado de presencialidad y se le reconvocará otro día.

Protesta en la EOI de Llíria / Redacción Levante-EMV

En la EOI de Torrevieja no se han realizado los orales de C1 de español, B1 de inglés y B1 de valenciano, con alrededor de un centenar de personas afectadas. En la EOI de Castelló, la suspensión ha afectado a 96 alumnos convocados a las pruebas orales de C2 de valenciano el viernes y a otros 112 de B2 de valenciano este lunes.

Las incidencias también se han registrado en otros centros. En la EOI de Gandia se han cancelado pruebas orales esta mañana, aunque todavía no ha trascendido el detalle de los idiomas afectados. En cuanto a Alcoi, no se realizaron el viernes orales de inglés, valenciano e italiano, con 72 alumnos afectados, a la espera de confirmar si este lunes se han producido nuevas cancelaciones. En Alzira, la suspensión de las pruebas orales de valenciano ha afectado a 30 personas convocadas, mientras que en la EOI de La Vall d’Albaida se contabilizan 40 alumnos afectados entre los orales de B2 de valenciano y B2 de inglés.

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En la ciudad de València, la EOI València-Benicalap ha comunicado la no realización de los orales de C2 de valenciano, con 12 personas convocadas, y de C1 de inglés, con 77 personas afectadas. A estos centros se suman también Quatre Carreres y València-Saïdía, incluidos en el listado de escuelas donde la huelga está interfiriendo en el desarrollo ordinario de las pruebas de certificación, pero no se ha contabilizado el alumnado afectado.