SELECTIVIDAD 2026
Horarios de la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana: Calendario y orden de los exámenes de la Selectividad
Cuándo y en qué orden serán los exámenes de la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana
Más de 25.000 estudiantes valencianos se enfrentan esta semana a un momento decisivo. La PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) 2026 tendrá lugar los días 2, 3 y 4 (martes, miércoles y jueves) de junio. En la jornada de tres días los estudiantes tendrán que llevar a cabo cinco exámenes de carácter obligatorio en la Fase General: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la filosofía (a elección), el Idioma extranjero que se haya cursado, lengua cooficial valenciana y la asignatura del itinerario cursado según el tipo de bachillerato.
Además, quiénes lo decidan así, tendrán que realizar dos exámenes más correspondientes a las asignaturas optativas de bachillerato y a la Fase Específica de la PAU que podrá añadir hasta 4 puntos más a la nota máxima de 10 puntos (que se puede sacar con solo realizar la fase obligatoria) hasta los 14 puntos.
La PAU atiende a dos convocatorias: convocatoria ordinaria y extraordinaria. La convocatoria ordinaria es la primera, que concierne la primera vez que se realiza cada examen de ambas fases.
Horarios de la convocatoria ordinaria de la PAU en la Comunitat Valenciana
Martes 2 de junio
- 9:30 a 11:00 - Lengua Castellana y Literatura II
- 11:45 a 13:15 - Historia de la filosofía
- 15:30 a 17:00 - Biología / Empresa y Diseño de Modelos de Negocio / Tecnología e Ingeniería II / Historia de la Música y de la Danza / Fundamentos Artísticos
- 17:45 a 19:15 - Física / Historia del Arte / Coro y Técnica Vocal II / Diseño
Miércoles 3 de junio
- 9:30 a 11:00- Idioma extranjero: Francés / Inglés / Alemán / Italiano
- 11:45 a 13:15 - Historia de España
- 15:30 a 17:00 - Química / Literatura Dramática / Movimientos Culturales y Artísticos / Geografía / Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II
- 17:45 a 19:15 - Dibujo Técnico II / Griego II / Técnicas de Expresión Graficoplástica / Geología y Ciencias Ambientales
Jueves 4 de junio
- 9:30 a 11:00- Lengua cooficial: Valenciano
- 11:45 a 13:15 - Dibujo artístico II / Artes escénicas II / Análisis musical II / Matemáticas II / Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II / Latín II / Ciencias Generales
Convocatoria extraordinaria de la PAU
Las notas de la convocatoria ordinaria realizada el 2, 3 y 4 de junio se publicarán el 12 de junio y el plazo para solicitar las respectivas revisiones será del 15 al 17 de junio. Las revisiones de exámenes (en las que se puede subir y bajar nota) serán los días 22 y 23 de junio para las provincias de Castellón y Valencia y 25 y 26 de junio para la provincia de Alicante, pero aquí entra juego la convocatoria extraordinaria.
Esta segunda convocatoria está destinada a repetir exámenes si es que se ha suspendido alguno en la primera convocatoria y después de la correspondiente revisión o bien para quiénes incluso superado el examen quieran subir su nota repitiendo la fase general en su totalidad. Uno de los cambios que incorpora la LOMLOE será la posibilidad de hacer uso de la fase voluntaria para elevar la nota de admisión con un máximo de hasta tres asignaturas adicionales a las dos antes realizadas en la convocatoria ordinaria o también cuatro asignaturas si es que se incluye una segunda lengua extranjera.
La convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana será los días 30 de junio, 1 y 2 de julio (martes, miércoles y jueves) con la misma organización de asignaturas que la primera convocatoria y sus notas se publicarán el 7 de julio.
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