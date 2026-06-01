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El videoanálisis de Isabel Olmos

Isabel Olmos aboga por la mediación ante el bloqueo educativo: "La educación valenciana necesita menos orgullo y más escucha"

Isabel Olmos aboga por la mediación ante el bloqueo educativo: "La educación valenciana necesita menos orgullo y más escucha"

Isabel Olmos aboga por la mediación ante el bloqueo educativo: "La educación valenciana necesita menos orgullo y más escucha"

Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, analiza la situación de la enseñanza en su último videoanálisis para Levante-EMV. Ha advertido que "la imagen de la jornada de ayer no fue ninguna pancarta, consigna ni reunión de negociación", sino que "fue la de una profesora jubilada siendo empujada por un agente de la policía durante una concentración relacionada con la huelga educativa valenciana". Para la periodista, esta es "una de esas imágenes que obligan a detenerse y reflexionar", ya que cuando esto ocurre "significa que algo no está funcionando, y no solo en la calle, sino también, y sobre todo, en los despachos".

Olmos ha recordado que "la huelga ya hace semanas que dura". Tras "manifestaciones multitudinarias" y "reuniones maratonianes", afirma que se ha visto una actitud del gobierno de Pérez Llorca que "ha transmitido, con demasiada frecuencia, una sensación de distancia respecto al malestar real que existe en muchos centros educativos". Según Olmos, "los docentes no están hablando únicamente de salarios", sino de ratios, burocracia, falta de personal, recursos y dificultades cotidianas con las que se encuentran dentro de las aulas".

Ante esta situación, sostiene que "la respuesta no puede limitarse a una negociación económica o a una batalla de comunicados". Por ello, apunta que "quizá ha llegado el momento de asumir que el conflicto está bloquejado" y propone recurrir a "la mediación": "Una figura independiente, una institución de consenso o un equipo de expertos que ayude a reconstruir puentes y a recuperar una mínima confianza entre las partes".

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Finalmente, Olmos ha señalado que "lo más preocupante es la desconexión que parece haberse instalado entre la Administración y una parte importante de la comunidad educativa: desconexión y desconfianza". Concluye advirtiendo sobre la gran dificultad para recuperar la confianza en un conflicto de visibles y numerosas consecuencias.

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