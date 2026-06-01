Pérez Llorca carga en Alicante contra los sindicatos mayoritarios por negarse a pactar y les acusa de confrontar

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha condenado este lunes desde Alicante "cualquier acto de violencia" relacionado con el conflicto educativo que atraviesa la Comunitat Valenciana, inmersa ya en la cuarta semana de huelga docente, y ha acusado a "determinados sectores sindicales" de estar más interesados en "crispar" y "tensionar" que en alcanzar acuerdos en la mesa de negociación.

Sus declaraciones se producen tras la agresión sufrida por una docente en València este domingo por parte de un agente de la Policía Nacional, al que ya se le ha abierto un expediente, pero también tras el encierro la pasada madrugada en la Conselleria de Educación de los sindicatos STEPV, CC OO y UGT tras rechazar la oferta de Administración autonómica por seguir considerándola a todas luces insuficientes.

Respecto a la brutal carga policial registrada durante una de las movilizaciones, el presidente evitó realizar valoraciones concretas y señaló que corresponde a la Delegación del Gobierno investigar los hechos. "He oído que la Delegación del Gobierno iba a hacer una investigación al respecto y ahí poco puedo decir porque no tengo mucha más información", dijo.

Pérez Llorca quiso comenzar, este lunes en Ciudad de la Luz, donde minutos antes le esperaron decenas de profesores indignados con todo lo sucedido en las últimas horas, su intervención defendiendo al conjunto del profesorado valenciano. "Yo rompo una lanza a favor de todos los docentes, maestros y profesores de la Comunitat Valenciana. Tenemos una gran plantilla de profesores y de maestros que trabajan todos los días muy bien para garantizar el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas", afirmó.

Filtrar el domicilio, secuestrar y cortar el tráfico sin permiso

Sin embargo, rápidamente puso el foco en la crispación y en criticar a los sindicatos mayoritarios (aunque sin mencionarlos directamente) que se están negando a aceptar lo que el Consell les ofrece para zanjar esta crisis sin precedentes. El dirigente autonómico aseguró estar convencido de que la inmensa mayoría de docentes no comparte determinadas actuaciones producidas durante el conflicto. "Estoy convencido de que ningún maestro ni ningún profesor se identifica con aquellos que filtran el domicilio de la consellera y de su familia o que lo difunden por ahí", señaló. También rechazó comportamientos como "secuestrar a compañeros representantes sindicales hasta las dos de la mañana" (en referencia a los delegados de CSIF y ANPE que se vieron salpicados por el encierro del STEPV, CC OO y UGT en la sede autonómica) cortar el tráfico sin autorización o impedir la salida de personas de un edificio.

Estoy convencido de que ningún profesor se identifica con aquellos que secuestran a pobres compañeros, representantes sindicales hasta las 2 de la mañana Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

"Por tanto, permítame que yo lo primero que haga es que condene cualquier hecho que sea violento. Venga de donde venga", afirmó el jefe del Consell a los periodistas. En la misma línea, añadió que cuestiona "a aquellos que están más centrados en crispar, en tensionar que verdaderamente en negociar".

El presidente defendió que mientras la Conselleria de Educación continúa dialogando con los representantes del sector, existen "actores" que buscan la confrontación. "Algunos no quieren pactar. Lo que quieren es confrontar", manifestó. Asimismo, criticó que se alienten "actos vandálicos" en grupos de WhatsApp o Telegram y que se difundan a los medios cuestiones ajenas al contenido real de las reuniones.

Algunos no quieren pactar. Lo que quieren es confrontar Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

Pérez Llorca insistió en que el Consell ha estudiado las reivindicaciones planteadas por los docentes y ha incorporado mejoras a las propuestas iniciales. "Hemos hecho un documento muy racional, muy objetivo que garantiza una mejora de la situación en los próximos años", aseguró.

En este sentido, defendió que el Gobierno valenciano ya ha dado respuesta a las principales demandas del sector. "Se han bajado las ratios, se han subido los salarios a los profesores, se han establecido mejoras en las plantillas, se ha hecho un plan de infraestructuras educativas como nunca se había hecho y un plan de climatización de todos los colegios e institutos", enumeró.

Según el presidente, "todas y cada una de las reivindicaciones que ha hecho el sector educativo se han tenido en cuenta, se han estudiado y se han presupuestado". Por ello, reiteró que el acuerdo está al alcance de la mano. "Si todos tenemos el mismo objetivo, lo más fácil es llegar a un acuerdo y no intentar crispar ni convulsionar ni, sobre todo, hacer actos violentos que dan una mala imagen de los docentes, que no la merecen".

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"Normalidad" en Selectividad

Respecto a la celebración de las pruebas de acceso a la universidad, que comienzan este martes, Pérez Llorca mostró su confianza en que se desarrollarán con absoluta normalidad. "Utilizar a los jóvenes de esta comunidad, que se juegan su futuro y su entrada a la universidad, para hacer presión sería una línea roja", advirtió. Además, recordó que cualquier actuación deberá respetar los servicios mínimos avalados por el Tribunal Superior de Justicia.